Publicado 30/12/2021 08:04 | Atualizado 30/12/2021 08:34

Rio - O corpo do cantor Maurílio, de 28 anos, foi levado ao aeroporto de Goiânia, na madrugada desta quinta-feira, para traslado até o Maranhão. O carro da funerária chegou ao local por volta de 0h30. A decolagem aconteceu por volta das 1h30. O velório e sepultamento devem ser realizados nesta quinta.

O sertanejo fazia dupla com a cantora Luiza e foi internado no dia 15 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD. Ele chegou a cair no palco e foi socorrido por Luiza e por um produtor. Ele chegou a ter três paradas cardíacas e seu quadro era grave. Maurílio morreu na tarde de quarta após um quadro de choque séptico por conta de um tromboembolismo pulmonar.