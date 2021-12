Anitta ainda não vai se aposentar - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2021 07:00

Rio - Você piscou e 2022 já está batendo à porta. A chegada de um novo ano sempre traz esperança de boas novas e concretização dos sonhos e metas. A taróloga Mayra Toneh revela que 2022 será um ano regido pela energia 6, a energia voltada para a família. "O clima de 2022 será de transformação e acolhimento. Teremos mudanças em nossas vidas, muitos reencontros e será um ano de muita reflexão. Teremos que arregaçar as mangas e seguir em frente de acordo com os nossos objetivos. Ficar parado de braços cruzados não será a solução", avisa.

Mayra explica que o próximo ano será regido por Iemanjá com influência dos Ibejis e também de Oxumarê. Ela também dá dicas sobre a cor para a Virada. "Será um ano muito colorido, um ano do acolhimento, da transformação. A cor da Virada está proposta para azul e tons de rosa", diz a taróloga. "As pessoas devem usar e abusar das cores. Seja um branco buscando a paz; ou amarelo buscando ouro, ou o vermelho da paixão... Mas eu sinto uma grande vibração nessas duas cores que falei, azul e rosa. Sinto uma energia muito grande voltada para as cores, motivação, alegria, para a transformação em relação a 2022", completa.

A pedido de O DIA, Mayra jogou as cartas para alguns famosos. Confira abaixo como será 2022 para as celebridades:

fotogaleria

Anitta: "Anitta ainda não vai se aposentar. Ela terá muita solidez, grandes contratos e muita prosperidade. A vida amorosa dela terá uma surpresa. Anitta terá um encontro muito bonito e amoroso nessa vida."

Faustão: "O programa na Band vai dar certo. Serão necessários alguns ajustes mas, sim, terá o seu objetivo alcançado. Porém, vejo uma ruptura por parte do apresentador em relação a saúde. Ou seja, ele vai ter que se afastar por um período para cuidar da saúde."

Camila Queiroz: "A atriz terá algumas adversidades ainda em 2022, mas a estrela dela brilhará com outras oportunidades a caminho. Ela não vai fechar o ciclo do sucesso tão cedo, vai em busca de novos desafios."

Tadeu Schmidt: "Ele enfrentará alguns desafios, mas é muito profissional, batalhador e vai dar a volta por cima. Porém, a casa do trabalho dele mostra outras oportunidades. Não vejo o Tadeu muito tempo como apresentador do ‘BBB’".



Neymar: "O jogador ainda vai levar um tempo para firmar um relacionamento. O ano de 2022 será muito desafiador para ele. A carta do amor ainda mostra alguns reencontros, que não estão ligados somente a uma pessoa do passado, mas um reencontro com ele mesmo. Neymar vai começar a pesar muita coisa na vida. Ele tem um espírito livre, leve e um coração enorme."



Bruna Marquezine e Enzo Celulari: "Não vejo o caminho deles entrelaçado. A Bruna vai brilhar muito e terá um ano de 2022 de muita reflexão."



Silvio Santos: "Por enquanto o apresentador ainda ficará afastado da TV. Haverá uma volta aos poucos, mas com mais energia voltada para delegar tarefas."



Xuxa: "Vejo um ano de muitas surpresas para ela. Surpresas agradáveis."



Zezé Di Camargo e Luciano: "Os irmãos terão um ano de ajustes, tanto na carreira quanto na vida pessoal."



Luciano Huck: "O apresentador terá um ano voltado para mudanças e grandes transformações."



Ana Maria Braga: "A apresentadora terá um ano de muita reflexão. Um ano de grandes mudanças. Ela vai ter que fazer algumas escolhas para o bem dela."



Sasha e João Figueiredo: "O casamento deles tem uma grande amizade, um querer bem ao outro. Será uma construção pelos objetivos e amadurecimento de ambos."