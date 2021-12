Luana Ramos reposta vídeo com Maurílio: ’Vou te amar pra sempre’ - Reprodução Internet

Publicado 30/12/2021 08:57

Rio - Luana Ramos, mulher do cantor Maurílio, falou pela primeira vez sobre a perda do marido, que morreu nesta quarta-feira após um quadro de choque séptico por conta de uma tromboembolia pulmonar. Em publicação no Instagram, na noite desta quarta-feira, Luana repostou um vídeo antigo com o artista. "Vou te amar para sempre", escreveu na legenda.

Maurílio morreu nesta quarta-feira após um quadro de choque séptico causado por uma tromboembolia pulmonar. O cantor foi internado no dia 15 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD. Ele chegou a cair no palco e foi socorrido pela parceira, a cantora Luiza, e por um produtor. Na ocasião, Maurílio teve três paradas cardíacas e recebeu o diagnóstico de tromboembolia pulmonar.

O corpo do cantor foi levado ao aeroporto de Goiânia para traslado para o Maranhão na madrugada desta quinta-feira. O velório e o sepultamento de Maurílio devem acontecer ainda nesta quinta, na cidade de Imperatriz.