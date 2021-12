Ludmilla e a mulher fazem performance sensual em show pré-Réveillon

Rio - A cantora Ludmilla se apresentou em uma festa pré-Réveillon, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. Durante o show, a cantora fez uma performance pra lá de sensual ao lado da mulher, a dançarina Brunna Gonçalves. As duas empolgaram o público com a interação entre elas. O show da cantora também contou com a participação de Glória Groove, que também se apresentou no evento.

