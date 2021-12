Fotos! De biquíni, Camila Queiroz curte passeio de barco com Klebber Toledo

Rio - Camila Queiroz aproveitou a quarta-feira de sol para fazer um passeio de barco na Praia da Pipa, no estado do Rio Grande do Norte, onde passa férias com o marido, o ator Klebber Toledo. A protagonista de "Verdades Secretas", que foi dispensada antes das gravações finais da trama por divergências com a Globo, estava acompanha pelas irmãs também.

Para o passeio, ela escolheu um biquíni todo rosa. Em uma das fotos, aparece de braços abertos enquanto recebe os ventos do local. "Pelo oceano", escreveu em seu Instagram. Já Klebber, sem camisa, optou por usar uma bermuda e óculos escuros.

