Luiza compareceu ao velório do amigo, MaurílioReprodução

Publicado 30/12/2021 14:21

Rio - O velório de Maurílio acontece nesta quinta-feira (30), na cidade de Imperatriz, no Maranhão, e sua companheira de dupla, Luiza esteve no local. O cantor estava internado desde o dia 15 de dezembro após sofrer três paradas cardiorrespiratória e faleceu na última quarta-feira (29).

fotogaleria Luiza chegou à Câmera Municipal da cidade ao lado da namorada, a ex-BBB Marcela Mc Gowan, e estava muito abalada. Um jornal local registrou imagens da cantora junto ao caixão do amigo.

Na tarde de quarta-feira, o perfil da dupla divulgou um comunicado confirmando a morte de Maurílio. "É com profundo pesar que informamos a partida do nosso Maurílio Delmont Ribeiro, esposo, filho, artista e, principalmente, ser humano da maior dignidade, que nos deixa precocemente nesta data (29/12 às 16h30) de luto para toda a sua família e legião de fãs.

Só temos a agradecer a Deus pelos 28 anos que compartilhamos com alguém que tanto nos inspirou e ensinou, amando e sendo muito amado por tanta gente, na certeza de que sua história continuará a nos guiar neste plano", disse em nota.