Vitão e Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Vitão e Luísa SonzaReprodução/Instagram

Publicado 30/12/2021 13:10

Rio - Os cantores Luisa Sonza e Vitão estão juntos novamente. A informação é do colunista Leo Dias, do "Metrópoles". Os artistas, inclusive, estão no mesmo condomínio em Florianópolis, em Santa Catarina, onde vão passar a Virada do Ano juntinhos.

fotogaleria

Ainda de acordo com o colunista, a equipe de Luisa Sonza estava empenhada em esconder a reconciliação e para que ninguém soubesse que eles vão passar o Réveillon juntos. No entanto, moradores locais reconheceram o condomínio em que eles estão por fotos postadas pelos dois em seus respectivos perfis nas redes sociais.

Luisa postou Stories em uma casa ao lado de uma amiga. Já Vitão gravou uma sequência de vídeos em que aparece em meio a uma extensa área verde.

Luisa Sonza e Vitão anunciaram o fim do relacionamento em agosto deste ano. Recentemente, durante uma festa promovida pela influenciadora digital Virgínia Fonseca, Vitão foi visto curtindo o show de Luisa.