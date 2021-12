Rennan da Penha e Dennis DJ - Reprodução

Rio - Rennan da Penha usou o Twitter, na tarde desta quinta-feira, para acusar Dennis DJ de ter roubado músicas suas. A publicação do funkeiro foi uma resposta a um tuite do DJ sobre perdão. Não é a primeira vez que o carioca toca no assunto na web.

"Ame, perdoe, peça desculpas e viva cada momento! O amanhã pertence a Deus", publicou Dennis DJ. Na sequência, Rennan da Penha o chamou de "hipócrita". "Está bem, me devolva tudo que você ROUBOU de mim e dos demais amigos do Funk, que penso em te perdoar... Hipócrita", alfinetou.



Na sequência, o funkeiro do "Baile da Gaiola" compartilhou uma declaração antiga do DJ Isaac sobre o assunto e adicionou emojis que simulam o rosto de um palhaço.. "Até hoje eu não consigo aceitar que Dennis DJ levou mérito nessa Medley da Gaiola se ele nem nunca tocou no baile e nem produziu nenhuma das músicas. A maioria foi Rennan, eu e Wendel, entre outros DJs, e o cara levou nosso mérito todo", escreveu Isaac em fevereiro deste ano.

História antiga

Em fevereiro deste ano, Rennan da Penha já havia falado sobre o assunto nas redes sociais. "Trágico e revoltante. Me lembro como eu chorei na cadeia assistindo esse cara tocar tudo que nós estouramos no 'Faustão' e ganhar o mérito sem nunca ter pisado no baile. Ainda fui alvo deboche da parte dele... É rei da malandragem", publicou ele, na época.

TRÁGICO & REVOLTANTE

Até o momento da publicação desta nota, o Dennis DJ não se pronunciou nas redes sociais. O DIA entrou em contato com assessoria de comunicação do cantor, mas ainda não obteve resposta.