Luisa precisa ser amparada durante o enterro do cantor Maurílio, na tarde desta quinta-feira, em Imperatriz, no MaranhãoReprodução

Publicado 30/12/2021 14:36 | Atualizado 30/12/2021 14:39

Rio - O corpo do cantor Maurílio está sendo velado na Câmara dos Vereadores de Imperatriz, cidade onde o artista nasceu, no Maranhão. Fãs, amigos e familiares foram prestar suas últimas homenagens ao sertanejo, que morreu nesta quarta-feira após um quadro de choque séptico por conta de uma tromboembolia pulmonar. O sepultamento está marcado para às 17h, no Cemitério São João Batista.

A cantora Luiza, que fazia dupla com Maurílio, passou mal e precisou ser amparada pela namorada, a ex-BBB Marcela McGowan. Em um vídeo divulgado pelo jornal local "Imperatriz Informa", Luiza aparece ao lado da namorada e de Luana Ramos, mulher de Maurílio. O corpo de Maurílio chegou à cidade de Imperatriz por volta das 7h15 desta quinta-feira. O velório ficará aberto para visitação até o fim da tarde.

O cantor Maurílio, de 28 anos, estava internado desde o dia 15 de dezembro, quando passou mal durante a gravação de um DVD, em Goiânia. Ele chegou a cair e foi amparado por sua dupla, Luiza, e um assessor. Maurílio teve três paradas cardíacas e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Ele morreu na tarde de quarta-feira, após um quadro de choque séptico por conta da tromboembolia.

Esta quarta-feira também foi marcada pela morte de outro jovem cantor sertanejo. Yago, que fazia dupla com Santhiago, morreu aos 29 anos. Ele estava internado desde o início de dezembro por conta de um linfoma, que causou um pneumotórax. Esta é uma condição que acontece quando o ar que deveria estar no pulmão vaza para dentro do tórax. O pulmão, então, se contrai e para de funcionar. O corpo de Yago foi sepultado às 14h, em Curitiba.