María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do seriado ’Chaves’Reprodução

Publicado 30/12/2021 12:52 | Atualizado 30/12/2021 13:09

Rio - A atriz mexicana María Antonieta de Las Nieves, conhecida por interpretar a personagem Chiquinha do seriado "Chaves, revelou que testou positivo para a Covid-19. Aos 71, por meio de uma publicação no Instagram na noite desta quinta-feira, ela disse que está isolada em casa e tem apenas sintomas leves.

"Queridos fãs, amigos e familiares. Apesar de todos os cuidados que sempre tive para não contrair Covid-19, saiu positivo ao fazer teste", começou a atriz em postagem no Instagram.

"Me sino bem, me encontro em casa, muito tranquila e vou melhorando a cada dia. Parece como se tivesse só um resfriado comum, nada de grave como publicaram por aí. Aproveito para desejar um feliz ano de 2022", completou a eterna Chiquinha, do seriado criado por Roberto Bolaños.

Em setembro, em entrevista ao programa mexicano "Sale el Sol", a atriz reveloou que já havia tomado as duas dosesda vacina contra Covid-19 e que toamria a terceira se fosse necessário. "Na minha casa,não pode ter ninguém que não esteja vacinado definitivamente. Nem em meu trabalho. Todos, absolutamente todos, devemos ter esse cuidado", disse ela.