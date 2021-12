Só love! Gabi Martins e Tierry trocam beijos apaixonados em hotel

Rio - A ex-BBB Gabi Martins aproveitou o penúltimo dia do ano com o namorado, o sertanejo Tierry, em um hotel de luxo na cidade do Rio de Janeiro. Os cantores foram fotografados em clima de romance e trocaram muitos beijos, abraços e carinhos.

Apesar do tempo nublado, Gabi optou por vestir apenas um biquíni rosa neon para deixar o corpão em evidência e posar para fotos tiradas pelo namorado, que usou chapéu, óculos escuros, blusa e short brancos. Os dois também tiraram bastantes selfies na sacada do hotel.

Relatar erro