Luiza compareceu ao velório do amigo, Maurílio - Reprodução

Luiza compareceu ao velório do amigo, MaurílioReprodução

Publicado 30/12/2021 19:45 | Atualizado 30/12/2021 19:56

Rio - Após o falecimento do sertanejo Maurílio, o perfil oficial da dupla Luiza e Maurílio comunicou que os próximos shows que estavam agendados estão cancelados. Com o parceiro internado, cantora ia de fazer duas apresentações sozinha nos estados do Pará e Goiás nos próximos dias.

fotogaleria

"Os shows da dupla Luiza e Maurílio que seriam realizados pela cantora Luiza nos dias 30, 31 desse ano e 01 de janeiro de 2022, nas cidades de São Domingos do Araguaia/PA, Palestina do Pará/PA e Pirenópolis/GO, foram cancelados em virtude do falecimento do cantor Maurílio", começou o comunicado.

"Agradecemos a compreensão de todos e solicitamos orações e mensagens de fortalecimento para amigos e familiares. Nos locais que tiveram vendas de ingressos os clientes/consumidores deverão entrar em contato com o realizador do evento para informações sobre reembolsos e/ou devoluções", encerrou a nota postada nas redes sociais.