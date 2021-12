Yago, da dupla com Santhiago, morre aos 29 anos - Divulgação

Publicado 30/12/2021 15:23

Rio - O corpo do cantor sertanejo Yago, que fazia dupla com o irmão, Santhiago, foi sepultado no Cemitério Paroquial de Orleans, em Curitiba, na tarde desta quinta-feira. O artista morreu aos 29 anos, nesta quarta-feira, em decorrência de um linfoma. Ele estava internado no no Hospital Erasto Gaertner há 42 dias para tratar a doença, que causou um pneumotórax. Esta condição acontece quando o ar que deveria estar no pulmão vaza para dentro do tórax. O pulmão, então, se contrai e para de funcionar.

Os pais, o irmão e a mulher de Yago compareceram ao velório do cantor, que aconteceu na capela mortuária anexa ao cemitério, na manhã desta quinta. Santhiago, parceiro de Yago na carreira musical, falou sobre o amigo em entrevista à RPC, afiliada da Globo no Paraná.

"Agora eu só preciso me reencontrar. Minha metade está indo embora... Mas eu vou dar conta. Hoje eu tenho Deus e um anjo guardião do meu lado", disse Santhiago, que tinha uma parceria de 15 anos com Yago na música. A carreira dos dois começava a decolar, mas era interrompida por pausas para Yago tratar o linfoma com o qual foi diagnosticado em 2018.

"Eu dizia 'se você um dia for embora... cara, não sei'. Eu sou o irmão mais velho, a lei natural da vida era eu ir embora antes. E quando eu falava para ele que eu não sabia se continuaria se ele fosse, ele dizia ‘ah não, você tem que continuar. A única coisa que não vou admitir é outro'. Ele dizia que eu não ia achar um cara tão bom quanto ele".

Santhiago também contou à RPC que recebeu muitas mensagens de apoio. "Nós recebemos mensagens do Brasil inteiro. Eu não tinha noção do que era Yago e Santhiago. Eu não fazia ideia. E meu irmão também não fazia. Acho que foi por isso que nunca nos deslumbramos. Isso que a gente não emplacou uma música. Foi só a nossa alegria, a alegria que levamos para as pessoas", afirmou.

Nas redes sociais, o cantor Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, lamentou a morte de Yago. "Dois irmãos de profissão, dois jovens sonhadores com o mesmo propósito, levar alegria atrás da música!!! Infelizmente partiram hoje!!!", escreveu.

Esta quarta-feira também foi marcada pela morte do cantor sertanejo Maurílio. Ele estava internado desde o dia 15 de dezembro, em Goiânia, e morreu em decorrência de um choque séptico causado por uma tromboembolia pulmonar. Maurílio fazia dupla com a cantora Luiza e estava gravando um DVD quando se sentiu mal. Ele teve três paradas cardíacos e precisou ser sedado na UTI.

O corpo de Maurílio chegou à cidade de Imperatriz, no Maranhão, na manhã desta quinta e está sendo velado. O sepultamento está marcado para às 17h.