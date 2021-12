Maurílio - Reprodução

Publicado 30/12/2021 17:45 | Atualizado 30/12/2021 19:48

Rio - O corpo do cantor Maurílio, que faleceu aos 28 anos após complicações de uma tromboembolia pulmonar, foi sepultado em sua cidade natal, Imperatriz, no Maranhão, na tarde desta quinta-feira. Sob forte comoção, fãs, amigos e familiares soltaram balões brancos e dourados em homenagem ao artista que fazia dupla com a cantora Luiza.

Na sequência, o caixão foi colocado em cima do carro do Corpo de Bombeiros da cidade e percorreu as principais ruas da cidade natal de Maurílio, incluindo onde ele viveu antes de se mudar para Goiás. O trajeto até o Cemitério São João Batista foi acompanhado de perto por centenas de pessoas e muita emoção. Sobre o caixão, familiares colocaram uma bandeira do Flamengo, da cidade nattal do maranhense e uma foto dele.

Morte

O sertanejo estava internado desde o dia 15 de dezembro quando passou mal durante a gravação de um DVD, em Goiânia. Ele chegou a cair e foi amparado por sua dupla, Luiza, e um assessor. Maurílio teve três paradas cardíacas e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Ele morreu na tarde desta quarta-feira, após um quadro de choque séptico por conta da tromboembolia.



Carreira

Com nome de batismo Maurílio Delmont Ribeiro, o sertanejo nasceu no dia 15 de fevereiro de 1993, em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele. Os dois ganharam o Brasil com o hit "S de Saudade", música que teve uma parceria com a dupla Zé Neto e Cristiano.

O refrão caiu no gosto popular: "Sextou com S de saudade / Cheio de balada na cidade / Mas nenhuma delas tem o show / Que cê dava na cama".

Sertanejo de luto

Esta quarta-feira também foi marcada pela morte de outro jovem cantor sertanejo. Yago, que fazia dupla com Santhiago, morreu aos 29 anos. Ele estava internado desde o início de dezembro por conta de um linfoma, que causou um pneumotórax. Esta é uma condição que acontece quando o ar que deveria estar no pulmão vaza para dentro do tórax. O pulmão, então, se contrai e para de funcionar. O corpo de Yago foi sepultado às 14h, em Curitiba.