Apresentador entregou mais detalhes do ’BBB 22’Reprodução/Gshow

Publicado 30/12/2021 13:00

Rio - Tadeu Schmidt apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais da TV Globo e do 'Big Brother Brasil 22' para contar algumas novidades do programa. O apresentador mostra algumas placas revelando as mudanças no reality show.



"Gente, queria muito adiantar umas novidades para vocês, contar algumas coisas que eu descobri, mas não deixaram contar nada. A equipe está aqui do lado, em uma reunião e não vou falar nada", disse, enquanto mostra as novidades em plaquinhas.

"Líder com mais privilégios, não achei o quarto dele, vai ter bate e volta. Um botão novo, para ser usado, ou não. VIP e XEPA frente a frente, tem gente nova e novidades na #RedeBBB, novos recursos no #FeedBBB, será que tem textão? Guardem segredo! Fica a dica", disse. No fim, ele deixa uma pergunta no ar: "como era a vida antes do BBB?".

Na quarta-feira (29), Tadeu brincou nas redes mostrando que está nos ensaios para os discursos de eliminação no 'BBB'. Com a família, em vez da eliminação, a pessoa escolhida foi eleita para comprar pão. A escolhida foi a filha mais velha, Valentina.

"Você fugiu da responsabilidade. Quando surgiu a chance de ajudar, você se escondeu, e isso é imperdoável dentro desta casa", brincou. "O resultado é que todo mundo votou em você. Quem sai da casa hoje para comprar pão na padaria é você, Valentina Schmidt", terminou.