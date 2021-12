Dani Calabresa e Rafael Portugal - Globo

Publicado 18/12/2021 12:42 | Atualizado 18/12/2021 13:01

Rio - Depois da chegada de Tadeu Schmidt na apresentação do "Big Brother Brasil 22", o reality show ganha mais um novo nome: Dani Calabresa. A humorista vai substituir Rafael Portugal no comando do "CAT BBB", quadro que repercute os acontecimentos da casa com humor. Criado em 2019, fez sucesso com tiradas ácidas de Rafael. A Rede Globo não explicou o motivo da troca.

"Quem entrar em contato com o ‘CAT BBB’ no ano que vem vai encontrar, do outro lado, uma voz feminina. Dani Calabresa estreia na próxima edição com a deliciosa missão de interagir com o púbico e garantir novas perspectivas, um tanto de deboche e boas risadas sobre os principais acontecimentos do jogo. Fã do BBB, a nova atendente do famoso quadro vai continuar coletando as principais queixas, pedidos e considerações do público. E, claro, dando as respostas mais inesperadas para cada caso", diz comunicado da emissora enviado ao DIA.

Dani Calabresa também comenta a ansiedade para estrear no comando do "CAT BBB". “Estou muito empolgada pra assumir o ‘CAT BBB’ porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário (risos)”. Ela também promete se divertir junto com o público e adianta o desejo de tirar boas risadas da galera de casa: “Eu sou fã do BBB! Me envolvo e me apego aos participantes! Quero fazer tudo pro público se divertir comigo, antes só preciso entender se perco ou não estalecas...”, brinca a humorista.

O "BBB 22" tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.