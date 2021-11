Harry Potter e a Pedra Filosofal - Reprodução

Publicado 16/11/2021 17:56

Rio - A HBO Max anunciou, nesta terça-feira, o retorno da franquia de filmes 'Harry Potter' em comemoração ao seu 20º aniversário. Celebrando a icônica série de filmes da saga e suas estrelas, o especial promete dar aos fãs a chance de reviver a magia do dinâmico universo encantado em um reencontro que ficará para a história.

O especial de 90 minutos presta homenagem ao lançamento histórico de ‘A Pedra Filosofal’ e reunirá o elenco em Leavesden, onde tudo começou, para ouvir suas histórias pessoais sobre a produção deste filme marcante.Por meio de entrevistas com o elenco e vasta cobertura dos bastidores, diretamente dos arquivos do cofre da Warner Brothers, levaremos o público numa viagem para ver como o mundo de Harry Potter nasceu e ganhou vida nas telas. Um formato que presta homenagem tanto à história da franquia do filme quanto a seus dedicados fãs.O especial contará com a participação dos talentos Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Robbie Coltrane e Chris Columbus.