Ex-BBB Nego Di - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2021 10:09 | Atualizado 26/12/2021 10:18

Rio - O ex-BBB Nego Di, de 26 anos, emagreceu 30kg nos últimos nove meses e exibiu o novo físico nas redes sociais neste sábado. O humorista, que foi cancelado pelos telespectadores do reality no início do ano, disse que o motivo para a transformação foi a própria saúde. Ele revelou que passou de 129kg para 99kg, além de reduzir o nível e gordura corporal de 34,5% para 10%.

"Eu mudei por medo de morrer! Tempos atrás, eu apareci no Instagram, postando um texto triste, pois havia feito exames e estava muito mal de saúde! Morrer aos 26 anos, por falta de compromisso com a própria saúde não estava nos meus planos! Por isso, eu olhei pro meu filho, pra minha mãe e pensei: 'vocês vão me perder...", começou o ex-BBB em publicação no Instagram.

Ele relatou que, desde então, decidiu que sua vida se transformaria. "Decidi que iria mudar meu corpo por dentro e por fora! Inclusive, nesse processo, eu entendi que, o nosso corpo é um reflexo de como está a nossa mente! Não tem como estar bem de cabeça, estando infeliz com o próprio corpo e vice-versa, pois as coisas andam juntas! Eu cuidei dos dois! Estou há quase 9 meses sem beber, sem comer besteiras e um ano treinando sem parar", continuou ele.

Durante a publicação, humorista ainda agradeceu a quem o apoiou, mas também quem o colocou para baixo. "Só queria agradecer a todos que me incentivaram! Família, amigos, fãs e até mesmo quem me colocou pra baixo… Isso aí, me deu muito força também. Eu amo quando duvidam da minha capacidade! Eu vou pra cima com mais raiva", garantiu.

"Acreditem em vocês! Não deem ouvidos a quem não incentiva e ainda põe vocês pra baixo! Não é fácil! Nem um pouco fácil! Mas dá um orgulho que não cabe no peito! Hoje, eu estou saudável! A estética é consequência! Ganhei uns bons anos de vida! Meu filho e mãe agradecem", finalizou Nego Di, que ainda disse no Twitter: "É a mesma pessoa do 'BBB', tá? Só perdi um pouco de cabelo".