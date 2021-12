Thales Bretas se reúne com a família de Paulo Gustavo no primeiro Natal sem o comediante - Reprodução/Instagram

Publicado 25/12/2021 19:20

Rio - Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, celebrou o Natal com os filhos, Romeu e Gael, e a família do marido. Em um post, o dermatologista desejou felicitações e também comentou a falta do marido durante a celebração.

"Natal é tempo de renovação! Muitas vezes, ele é triste para algumas famílias e pessoas que passam sozinhas. Esse ano é especialmente difícil em meio à pandemia que já completa quase 2 anos", disse. "Sentimos esse baque, mas tentamos manter o amor e a esperança no nível máximo para suplantar a ausência do nosso amado PG. Embora ele sempre se faça presente, porque ele está sempre entre nós, em tudo”, continuou.

“Então, em meio às tristezas e dificuldades de cada um, desejo que as alegrias sejam relembradas hoje, e que a esperança nunca seja perdida. Dias melhores virão! Um natal de paz e amor a todos”, completou. Este é o primeiro Natal da família sem o ator, que morreu vítima da Covid-19 em maio de 2021.

Na comemoração estavam os pequenos, Romeu e Gael, Déa Lúcia, Júlio Márcio e Ju Amaral, pais e irmã de Paulo, Penha, madrasta do humorista, e Solange e Tancredo Alberto, pais de Thales.

A reportagem é de Gabriela Ferreira, do iG.

