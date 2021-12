Tiago e Gilberto Leifert - Reprodução

Publicado 25/12/2021 15:47

Rio - Gilberto Leifert, de 70 anos, pai de Tiago Leifert, de 41 anos, veio a público defender o filho na polêmica envolvendo o ator Ícaro Silva, de 34 anos. Em texto publicado no Instagram, o patriarca falou sobre as acusações de nepotismo contra o filho e as negou veementemente.

"Tiago, talvez você não goste de ver seu pai tratando deste tema em público. Mas estava na hora. (…) Nunca trabalhamos na mesma área. Você inicialmente numa emissora afiliada, depois no SporTV, no jornalismo esportivo e depois no entretenimento. Eu no Comercial. Meus ex-colegas, que foram seus chefes, reconheceram desde logo seu talento, seu preparo e dedicação”, iniciou o comunicado.

"Jamais me meti nos assuntos que diziam respeito ao seu trabalho. Essa era a nossa regra do jogo [minha e sua] e meus pares a presumiam. (…) Foram as suas qualidades que impulsionaram e sustentaram sua carreira na Globo”, continuou. "Sei que não foi fácil para você chegar até aqui e que sua decisão de deixar a Globo que amamos é parte de um projeto de realização pessoal e profissional que está em pleno desenvolvimento, e que certamente será bem-sucedido. Não se preocupe com quem nega nossos méritos e desmerece nossas conquistas. Preocupe-se, sim, defender suas crenças, ser honesto, leal, decente, generoso, bom patrão, bom amigo, bom filho, bom marido e bom pai”, afirmou o ex-diretor da Globo.

O pronunciamento de Gilberto Leifert veio após a troca de farpas entre Tiago e Ícaro tomar grandes proporções. Tudo começou quando o ator compartilhou em seu perfil um texto chamando o "Big Brother Brasil" de "entretenimento medíocre" e que jamais participaria do programa. À situação, a declaração chocou fãs e famosos. Ex-apresentador do reality, Tiago resolveu defender o projeto da Globo, todavia, acabou recebendo críticas dos próprios ex-participantes do show pelo tom usado no texto.