Giovanna Ewbank, Títi, Zyan, Bruno Gagliasso e Bless - Reprodução

Giovanna Ewbank, Títi, Zyan, Bruno Gagliasso e BlessReprodução

Publicado 25/12/2021 10:48

Rio - A família Ewbank Gagliasso comemorou a noite de Natal em grande estilo nesta sexta-feira. Pelas redes sociais, o casal de celebridades mostrou os detalhes da celebração familiar e posto fotos ao lado dos três filhos: Títi, Bless e Zyan.

fotogaleria

Além de mostrar a decoração da casa e o look da família, as fotos também revelaram que os dois contrataram um homem negro para atuar como Papai Noel na festa. A decisão, que foi celebrada nas redes sociais, tem sido cada vez mais comum, com o objetivo de aumentar a identificação das crianças negras com personagens importantes do imaginário popular.

"Nossa família deseja Feliz Natal a todos vocês!!! Que seja um ano cheio de amor e saúde para todos nós!!!", escreveu o casal nas redes sociais.

Confira as fotos: