Gabi Brandt e Saulo Poncio - reprodução internet

Gabi Brandt e Saulo Poncioreprodução internet

Publicado 25/12/2021 09:13 | Atualizado 25/12/2021 09:41

Rio - Gabi Brandt e Saulo Poncio não estão mais juntos. Pais de dois bebês, Davi e Henri, o ex-casal está passando por uma crise no relacionamento e Gabi já saiu com os filhos da casa onde morava com o cantor. Pelas redes sociais, Saulo revelou, nesta noite de Natal, que os dois não estão mais juntos, mas pediu que seus seguidores orassem pela reconciliação do casal.

fotogaleria

"As provações servem para nos ajudar a evoluir e a nos tornarmos pessoas melhores. A tempestade é necessária para que haja o arco-íris. Hoje nossa família passa por uma tempestade e não coube a mim decidir, mas só me resta orar para que Deus nos guarde e nos ajude. Peço a oração de vocês também pelo meu casamento, e creio que as promessas de Deus vão se cumprir novamente. Vamos vencer juntos!", começou o cantor em texto postado nos stories do Instagram.



"Antes que especulem, não aconteceu nada de mais, crise todo casamento tem, mas como somos pessoas públicas me senti no dever de compartilhar com vocês. Te admiro muito, você vai ser sempre a mulher da minha vida", completou.

Algumas páginas de fofoca, portanto, repercutiram a notícia e Gabi fez um comentário em uma delas. "Gente, não ataquem o Saulo, eu que tomei essa decisão de dar um tempo. Não teve nada do que vocês estão pensando! A gente é maduro o suficiente pra saber a hora de dar um passo pra trás, pra que os próximos sejam pro melhor caminho", escreveu a influenciadora, protegendo o rapaz, que é alvo de muitas críticas. Juntos desde 2018, Saulo e Gabi já deram fim no relacionamento algumas vezes após rumores de traição.