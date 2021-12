Gabriela Pugliesi é diagnosticada com covid-19 pela segunda vez - Reprodução/Instagram

25/12/2021

Rio - Gabriela Pugliesi usou suas redes sociais, neste sábado (25), para revelar que foi diagnosticada com covid-19 pela segunda vez. Em seu Instagram, a influenciadora de 36 anos contou que é assintomática e precisou passar o Natal sozinha pois teve os planos de encontrar o namorado, Túlio Dek, frustrados após testar positivo para o coronavírus.

"Ontem à tarde, eu fiz o (exame) PCR, porque teria que levar que, teoricamente, amanhã eu viajaria pra fora do Brasil. E o meu foi detectado covid-19. Fiz três vezes o teste para ter certeza. Deu positivo e eu não estou sentindo absolutamente nada. Zero sintomas", relatou a musa fitness, que destacou o fato de ter tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus.

Em seguida, Gabriela contou como foi passar o feriado isolada e ainda compartilhou uma reflexão com os seguidores: "Eu iria ontem à tarde para o Rio passar o Natal com o Túlio, mas não fui. Eu jantei granola (risos). Mas estou tão agradecida de não estar mal, que não estou nem pensando na viagem que perdi. O que importa nessa vida é saúde. Viagens, natal, confraternização vão ter muitos", declarou.

A influenciadora ainda acrescentou que não sabe como e onde teve contato com o vírus e revelou que sua irmã, Marcela Minelli, também testou positivo para a doença. A primeira vez que Pugliesi foi diagnosticada com a covid-19 foi em março de 2020, logo no início da pandemia, após a festa de casamento de Marcela, em um resort de luxo na cidade de Itacaré, na Bahia.