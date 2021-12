Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira posa com o filho da cantora, Leo, e o esposo - Reprodução/Instagram

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira posa com o filho da cantora, Leo, e o esposoReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2021 18:53

Rio - A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, usou suas redes sociais, neste sábado (25), para compartilhar uma foto em que surge sorridente ao lado do neto, Leo, de 2 anos, e do marido, Deyvid Fabrício. Em postagem no Instagram, a matriarca compartilhou uma rápida reflexão no primeiro Natal que celebra após a morte da cantora, vítima de um acidente aéreo, aos 26 anos, em novembro deste ano.

fotogaleria

"Olha como a gente é lindo sorrindo. Desejo pra vocês também só sorrisos", escreveu dona Ruth na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e amigos se derreteram pelo clique em família: "Muito amor para vocês nesse Natal", declarou um internauta. "Vocês são lindos", elogiou outro. O cantor Murilo Huff, pai de Leo e ex-namorado de Marília, também fez questão de comentar a postagem: "Amo", escreveu, acrescentando emojis de coração.

Gustavo Mendonça, irmão de Marília, conversou com o DIA sobre como serão as festas de fim de ano de sua família após a morte precoce da sertaneja . "Esse final de ano será bem diferente. As comemorações e reuniões de família não serão as mesmas, mas estamos tentando nos manter fortes e viver a vida como a minha irmã sempre levou, com muita alegria, força e amor. É assim que ela gostaria de ver tudo", afirmou.