Maiara e Fernando - Reprodução do Instagram

Maiara e Fernando Reprodução do Instagram

Publicado 25/12/2021 15:20

Rio - Acusado de traição por Maiara, de 33 anos, Fernando Zor, de 37 anos, resolveu se pronunciar sobre o assunto neste sábado (25). Segundo o sertanejo, que foi bloqueado pela cantora no WhatsApp e nas redes sociais, a crise no relacionamento começou após ele responder com um emoji de "coração" uma mensagem de "eu te amo" da artista.

fotogaleria

Segundo Fernando, na última quinta-feira (23), ele e Sorocaba realizaram um show no Paraná. À situação, ele tirou fotos com fãs e haters teriam enchido a cabeça de Maiara com situações com não aconteceram. "Sabe por que isso acontece? Porque tinha um monte de mulher. Tinha mulher? Tinha mulher! E, tipo assim, todo mundo perto, mas não tem nada. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? Não existe!", alegou Fernando, em entrevista ao jornalista Leo Dias, do site Metrópoles. Durante o papo, o sertanejo ainda revelou que está há dois dias sem falar com Maiara e que, após ser bloqueado por ela, ainda não foi procurado pela mesma.

O imbróglio todo começou na véspera de Natal, quando Maiara usou suas redes sociais para revelar que o relacionamento com o cantor tinha terminado. "Boa noite para você que ganhou dois pares de chifre no Natal", iniciou ela. "Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça, eu devia ter te escutado mais. Responsabilidade zero. Nunca é tarde, né gente!", terminou ela, que minutos depois deletou os vídeos. Entre idas e vindas, o casal está junto desde 2019.