Viih TubeReprodução

Publicado 25/12/2021 14:28 | Atualizado 25/12/2021 14:30

"Pode jogar água que eu tô passando o rodo” virou literal para a influencer Viih Tube. Ela, que fez sucesso e surpreendeu internautas ao beijar mais de 40 pessoas na “Farofa da Gkay”, ganhou presentes de Natal bem específicos.

fotogaleria

A influencer fez stories mostrando que ganhou bebida alcoólica, antisséptico bucal, camisinha e também um rodo de presente da família. Em stories anteriores, ela brincou com seus pais mostrando uma camisinha e avisando que está se protegendo para o Ano Novo.

“Olha o mico que a gente passa”, respondeu a mãe de Viih Tube. “Não sou obrigado a isso”, comentou o pai. Além dos presentes de brincadeira, Viih também recebeu uma joia do pai e da madrasta. “KIT TURBO”, comentou ela em uma publicação no perfil Gossip no Inta.

Nas redes sociais, internautas comentaram que um tabu estava sendo quebrado e que ali se via a diferença entre família e parentes. “Pensava que tinha ganhado o lipe”, comentou outro internauta.