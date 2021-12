Zé Neto, da dupla com Cristiano - reprodução do instagram

Zé Neto, da dupla com Cristianoreprodução do instagram

Publicado 25/12/2021 18:13

Rio - O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou suas redes sociais para anunciar que está curado de uma doença pulmonar. De acordo com sua assessoria, o artista apresentava um "foco de vidro no pulmão", por consequência da covid-19 e do consumo de cigarros eletrônicos, o que causava dificuldades para respirar.

“Gente, estou feliz demais. Acabei de voltar do Hospital Sírio-Libanês, fui muito bem tratado lá, por sinal. Graças a Deus já estou curado. Foi um ‘sustão’ que eu realmente levei, mas não estou 100, estou 150%, pronto para voltar aos palcos”, garantiu o sertanejo em seus Stories do Instagram, na última quinta-feira (23). Segundo a assessoria, nenhum show da dupla sertaneja precisou ser cancelado ou adiado por causa do tratamento.

Zé Neto seguiu celebrando a recuperação e ainda deixou um conselho para os fãs: “Dia 25 começa de novo, chicote estralando, muita moda boa. Vamos fazer o que a gente ama e se cuidem, porque a saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Passamos um susto nos últimos dois meses, mas graças a Deus agora zerou, vida que segue. Vou até tomar uma para comemorar", brincou ao finalizar o vídeo.

No dia anterior, o artista já havia feito outro alerta sobre os riscos dos cigarros eletrônicos para a saúde: "Estou voltando aqui para esclarecer que está tudo bem. Realmente passei por um problema sério do pulmão devido a cigarro, esses Vapes (cigarro eletrônico). Inclusive, dou um alerta para quem mexe com essa porcaria... Para com isso porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais", avisou.