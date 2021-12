Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo e o marido, Daniel CadyReprodução/Instagram

Publicado 25/12/2021 15:41

Rio - Ivete Sangalo usou suas redes sociais, neste sábado (25), para desejar um Feliz Natal aos seguidores. Em clima de festa, a cantora publicou uma sequência de fotos no Instagram em que troca um beijo apaixonado com seu marido, Daniel Cady, e ainda recebeu um chuva de elogios dos fãs pelas fotos com o amado.

fotogaleria

“Feliz Natal zamurinhos. Que amor nos invada profundamente e nos leve aos caminhos da prosperidade e da paz. Deus abençoe todas as pessoas de bem”, escreveu na legenda da publicação.

"Não teve nada com meu casamento, não sei de onde surgiu essa história. Na verdade, alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram... o que ocorreu agora foi nada mais do que o lançamento da minha linha de camisas... Está tudo tranquilo aqui, graças a Deus, estamos em paz", declarou em live no Instagram.