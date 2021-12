Deolane Bezerra e MC Kevin - Reprodução

Publicado 25/12/2021 10:10

Rio - Como boa influenciadora digital, Deolane Bezerra compartilha todos os detalhes da sua rotina com seus seguidores. E nesta noite de Natal não foi diferente. A advogada mostrou os preparativos para a ceia, a expectativa da família para a celebração, mas, em determinado momento, falou que não estava feliz por causa da saudade de MC Kevin. Noiva do MC, que morreu em maio de 2021, Deolane fez uma homenagem ao artista.

"Há um ano estávamos nos vestindo, você todo alegre. Essa era a data que você mais gostava e se preparava, falava o ano inteiro do Natal... Lembro-me de quando falou que aquele ano de 2020 iria passar um natal como homem, em casa, com a família, falou todo feliz que não ia pro 'fluxo'... Hoje todos os que te amam de verdade sofrem a sua ausência... Ah, menino, você deixou saudades, mas muitas saudades mesmo. Você deixou exemplos de amor ao próximo que eu gostaria que todos aprendessem! Nesse Natal eu só queria ver você aqui com sua família e todos que te amam! O meu natal não está feliz!", escreveu a advogada nos storis ao lado de imagens da última celebração de Natal do artista.