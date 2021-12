Maiara e Fernando Zor - Reprodução

Rio - Apontada como pivô da separação dos cantores sertanejos Maiara e Fernando Zor, a massoterapeuta Francieli Padilha usou o Instagram, na noite deste sábado, para dar a sua versão da história. Apesar de dizer que não precisava se explicar, a jovem revelou que o artista foi quem a abordou e disse que estava solteiro.

"Oi, gente, vim só me pronunciar aqui porque o povo está descendo a lenha em mim e deveriam estar falando isso pro Fernando, não para mim. Não sei o que parece aqui no Instagram, mas eu sou mãe solteira, tenho dois filhos, ajudo a cuidar da minha mãe que tem câncer. Eu trabalho, eu estudo, eu me esforço um monte. A galera me julgando, me falando um monte", começou.



"Ele falou que estava solteiro. Eu dancei com ele porque ele me chamou. Não fui eu que fui pedi. E vocês deveriam estar descendo a lenha nele. Eu sou solteira, eu cuido da minha vida. Eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros. A minha vida é tão corrida que eu digo para meus clientes que gostaria que o dia tivesse mais horas porque não dou conta do dia todo", continuou ela.

Antes de finalizar, Francieli ainda disse que foi ameaçada pela equipe do cantor sertanejo. "Mandaram lá do Insta oficial da dupla que se eu falar alguma coisa eles vão me processar. Mas ele estava bem soltinho", disse a massoterapeuta, que ainda postou vídeos dos dois dançando em cima do palco.

Entenda a história

Na noite desta sexta-feira (24), véspera de Natal, Maiara, da dupla com Maraisa, usou às redes sociais para desabafar sobre uma traição que teria sofrido do cantor sertanejo Fernando Zor , durante um show que ele fez na quinta-feira (23), em Guarapuava, no Paraná. "Boa noite pra você que ganhou um par de chifre no Natal. Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro", escreveu ela.