Publicado 26/12/2021 10:52 | Atualizado 26/12/2021 11:07

Rio - Após passar a noite da véspera de Natal com a família , Preta Gil, de 47 anos, aproveitou o sol deste sábado em casa para posar em cliques que encantaram a web. Nas redes sociais, a cantora desabotoou a camisa, dispensou a parte de cima do biquíni e sorriu para a câmera.

"Natal de sol e amor!", disse a cantora na legenda da publicação que recebeu uma chuva de comentários positivos. "Gratidão por ser de verdade sem filtros, isso me inspira", disse uma seguidora. "Você me incentiva a me amar", postou outra. "Quero tirar uma foto assim e postar. Será que tenho essa coragem?", sonhou uma terceira fã.

Outra fã fez questão de elogiá-la. "Poderosa", escreveu a admiradora de Preta Gil, que usa as redes sociais para falar sobre corpos reais e aceitação feminina. Recentemente, ela assumiu os fios brancos do cabelo.

Carnaval só em 2023

Recentemente, em entrevista exclusiva ao DIA, Preta falou sobre o cancelamento do seu bloco no Carnaval de 2022. Apesar de concordar com a necessidade de se retomar as atividades culturais, que empregam milhares de pessoas no país, ela acredita que é cedo para voltar com o “Bloco da Preta”. Em 2020, último ano de desfile, a cantora arrastou mais de 300 mil pessoas pelas ruas do centro da cidade.

“Não me sinto segura, nem com alegria suficiente para celebrar o Carnaval. Eu, pelo menos, vou esperar 2023 quando, de fato, a pandemia acabar. A pandemia não acabou. A gente tem números mais baixos, mas tem uma cepa na iminência, uma influenza forte agora. Enfim, me sinto mais responsável, prudente e consciente não fazendo Carnaval em 2022”, revelou.

No próximo ano, quando Preta Gil completa 20 anos de carreira, a artista prepara um novo disco de inéditas e turnês. “2022 é um ano muito especial para mim porque são meus 20 anos de carreira. Tenho trabalhado em um álbum muito especial, em uma turnê nova sobre o disco, além de uma turnê na Europa com a família inteira. São muitos planos para 2022”, disse.