Preta Gil - Alex Santana

Preta GilAlex Santana

Publicado 19/12/2021 07:00

Rio - "Andar com fé eu vou que a fé não costuma 'faiá'", diz a música de Gilberto Gil, que faz ainda mais sentido em momentos como o Natal. Preta Gil concorda com a letra do pai ao sentir que a data aflora sentimentos de acolhimento e positividade. Em conversa com O DIA, a artista, de 47 anos, conta que vai aproveitar a festividade para curtir a família de pertinho. "Natal vai ser tranquilo, vou passar com meu marido (Rodrigo Godoy), meu filho (Fran) e minha neta (Sol de Maria) na minha casa. Muito tranquilo, só a gente se curtindo", revela ela.

fotogaleria

“O Natal tem um significado de muita reflexão e gratidão. É o momento de se conectar, fazer uma retrospectiva e pensar nas mudanças para o futuro, nos amadurecimentos e na evolução. A nossa família não tem muito essa vibe de presentes, a gente tem de amor. Tem a pequena, a neta, que ganha presentes, mas é só ela mesmo”, completa Preta, aos risos.



As festas de fim de ano trazem uma vibe familiar e de acolhimento para artista, além de solidariedade e empatia. Há anos, ela realiza o Bazar da Preta e, nessa época, faz doações para o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, a fim de transformar o Natal de famílias carentes.

“Para todo mundo, o Natal deveria ser esse movimento de pensar e ajudar o próximo. A cada ano isso fica mais forte para mim. Esse ano, a gente também vai ajudar as obras de caridade de Santa Dulce, mas minha vontade era poder fazer muito mais. Deus tem me dado saúde para fazer esse Natal melhor para algumas pessoas, não são milhões, mas alguma coisa já faz diferença”, reflete a artista.

De casa nova

Próximo de terminar 2021, Preta Gil reflete sobre o ano que está se despedindo e foi marcado por uma mudança importante em sua vida: em meio à desaceleração provocada pela pandemia, a artista deixou de viver em um apartamento para morar em uma casa com vista espetacular do Rio de Janeiro e da natureza.

“Definitivamente, a minha casa se se transformou em minha base. Eu tinha uma vida muito corrida, ficava em casa em média uma ou duas vezes na semana. Hoje, isso tudo mudou muito. Minha casa é o meu templo, minha casa é tudo”, acredita Preta, que continua seguindo as medidas sanitárias contra a infecção da Covid-19.

“Sou uma pessoa que me cuido muito, preservo todos os cuidados da pandemia. Então, ficar em casa foi muito duro porque eu morava em um apartamento... Mudar para uma casa foi algo que me fez muito bem e que vai me fazer muito bem para os próximos anos”, acredita.

Retomada da cultura

Ao analisar o retorno gradual do setor cultural, que foi tão prejudicado pela necessária interrupção das atividades, Preta Gil diz que é preciso voltar, mas com segurança e responsabilidade. Para ela, esse retorno somente é possível graças ao avanço da vacinação pelo país.

“Ainda não me sinto pronta para retornar, mas estou planejando voltar aos palcos em janeiro, escolhendo fazer coisas que eu me sinta muito segura e meu público também. É fundamental que se volte com todos os protocolos. Isso já está acontecendo com muitos artistas e com o mercado. Vendo esse movimento, me sinto cada vez mais segura para voltar a fazer show com todos os cuidados e responsabilidade”, afirma.

Carnaval só em 2023

Apesar de concordar com a necessidade de se retomar as atividades culturais, que empregam milhares de pessoas no país, Preta acredita que é cedo para voltar com o “Bloco da Preta” em 2022, queridinho dos cariocas durante a Folia de fevereiro. Em 2020, último ano de desfile, a cantora arrastou mais de 300 mil pessoas pelas ruas do centro da cidade.

“Não me sinto segura, nem com alegria suficiente para celebrar o Carnaval. Eu, pelo menos, vou esperar 2023 quando, de fato, a pandemia acabar. A pandemia não acabou. A gente tem números mais baixos, mas tem uma cepa na iminência, uma influenza forte agora. Enfim, me sinto mais responsável, prudente e consciente não fazendo Carnaval em 2022”, revela.

Novo disco

No próximo ano, quando Preta Gil completa 20 anos de carreira, a artista prepara um novo disco de inéditas e turnês. “2022 é um ano muito especial para mim porque são meus 20 anos de carreira. Tenho trabalhado em um álbum muito especial, em uma turnê nova sobre o disco, além de uma turnê na Europa com a família inteira. São muitos planos para 2022”, finaliza a cantora.