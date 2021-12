Curadoria das marcas expositoras do New Concept Rio fica a cargo de Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu - Reprodução

Curadoria das marcas expositoras do New Concept Rio fica a cargo de Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia AbreuReprodução

Publicado 17/12/2021 17:19 | Atualizado 17/12/2021 17:36

Olá, meninas!

Vamos às dicas para o final de semana.

Moda e solidariedade

Até às 20h de hoje (17), o Centro de Convenções do Fairmont Rio, em Copacabana, recebe a 6ª Edição do coletivo New Concept Rio especial de Natal. O coletivo reunirá mais de 50 marcas empreendedoras do Rio de Janeiro e de São Paulo, de diversos segmentos como moda, decoração, gastronomia, música e muito

mais. A novidade desta edição é a ação beneficente, em parceria com o Santuário Cristo Redentor e a

Obra Social O Sol. Em comemoração aos 90 anos do monumento, parte da renda proveniente

da venda dos produtos licenciados do Cristo Redentor e da loja O Sol Artesanato será revertida

para os projetos sociais atendidos pelo Setor Cristo Sustentável do Santuário e pela obra social. A entrada é gratuita.

Contadores de histórias



No próximo domingo (19), às 10h, a Associação Viva e Deixe Viver (Viva), organização que conta com 1,3 mil voluntários responsáveis por contar histórias em 85 hospitais do país, promove a 'Domingueira de Histórias', evento online e gratuito realizado mensalmente, onde contadores de todo o Brasil se reúnem para alegrar e levar afeto a crianças de todas as idades. Neste mês, o Natal não poderia ficar de fora e será o tema abordado. “O Natal é uma das épocas mais bonitas do ano, onde a caridade toma conta dos corações de quase todas as pessoas e a benevolência se faz presente nos lares e fora deles, a quem mais precisa. Não poderíamos deixar de abordar um assunto tão importante para a nossa cultura”, afirma Valdir Cimino, fundador da Viva. Desta vez, os mestres de cerimônia Mario Stoppa, Maira Matsui e Luiz Forti serão de São Paulo. O evento terá contadores do Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Marília, Baixada Santista e Litoral Norte. A transmissão será online.

Combate ao abuso infantil

No sábado (19), das 9h às 12h, no posto 2 de Copacabana, o projeto ‘Anjos na Estrada’ realizará uma ação voltada para a prevenção, combate e conscientização ao abuso e exploração sexual infantil. A iniciativa desenvolvida pela escritora, educadora e palestrante Maura de Oliveira tem como objetivo promover o conhecimento sobre o abuso sexual infantil, envolvendo nesta aprendizagem os pais, a sociedade e a própria criança ou adolescente. Além das atividades educativas e da chegada do Papai Noel de helicóptero, a organização estará recolhendo doações de brinquedos.

Canções natalinas

No sábado (18) e no domingo (19), às 13h e às 17h, lindas performances desenvolvidas por jovens músicos provenientes de seis projetos socioculturais de educação musical do Rio de Janeiro vão ocupar o espaço térreo do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-RJ) com apresentações gratuitas. Essa é a última oportunidade para conferir a 1ª edição do Festival Aprendiz Musical. As orquestras e os coros prometem trazer o clima e a magia do Natal aos visitantes! O Programa Aprendiz Musical, de Niterói, é o anfitrião desse festival inédito que visa integrar projetos-irmãos, trazendo mais união e visibilidade para iniciativas que desenvolvem trabalhos similares de educação musical para crianças e jovens de comunidades periféricas. Além de fomentar a comunhão entre projetos socioculturais infantojuvenis de transformação social, o festival tem como objetivo estimular a ocupação do centro cultural por esses jovens e seus familiares que na maioria provém de regiões carentes de ofertas culturais tão frequentes e diversificadas quanto na zona sul, como é o caso do CCBB-RJ.



A programação do Festival Aprendiz Musical é dividida entre as apresentações dos corais, que acontecem às 13h com duração de 30 minutos, e das orquestras, sempre às 17h, com uma hora de duração. Os grupos participantes deste fim de semana são Orquestra Jovem de Niterói (OJN), com participação especial do músico Sérgio Chiavazzoli, Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica (AJOPES) e Coloridos Coral e Coro infantil da UFRJ. Nos repertórios estão obras de Villa Lobos, Pixinguinha, Bach, Vivaldi, John Willians, Milton Nascimento, Freddie Mercury e outros. Para celebrar as festas de fim de ano, sucessos de natal como Jesus Alegria dos Homens, Noite Feliz e Jingle Bells não ficam de fora.

Dica de leitura

A constante tentativa de se ajustar a padrões de beleza e status inalcançáveis faz com que muitas pessoas caiam em uma armadilha: a comparação negativa e deprimente. Em O mito da perfeição, Richella Parham, escritora, palestrante e podcaster nos EUA, oferece subsídios para quem deseja superar essa tendência tão comum e emocionalmente nociva. O mito da perfeição, lançamento da Editora Mundo Cristão, chama a atenção do leitor para atitudes que roubam a alegria, entre elas a da constante hipervalorização das qualidades alheias, comportamento pelo qual tende-se a superdimensionar aspectos positivos dos outros — e que, não raras vezes, é potencializado pelas redes sociais. Com esse objetivo, Richella Parham compartilha sua história de superação ao vencer traumas e inseguranças causados por uma doença genética que deixou marcas em seu corpo.

O livro O mito da perfeição sinaliza uma rota promissora para quem deseja romper com hábitos que impedem o ser humano de despertar seu potencial e de gostar de si. Recurso para o desenvolvimento emocional e espiritual, foi escrito a partir de uma perspectiva cristã, alicerçado em princípios milenares das Escrituras, para auxiliar o leitor a reajustar o foco de sua visão sobre Deus, sobre si e os outros.