Tratamento tem despertado a curiosidade por trazer mais segurança no momento da aplicação no rosto - Divulgação

Publicado 11/12/2021 19:46

Olá, meninas!

Não é nenhuma novidade que nós, brasileiras, estamos entre aquelas que mais consomem procedimentos estéticos. E, hoje, eu trago para vocês mais uma novidade do mundo da estética que está fazendo sucesso. Você já ouviu falar do preenchimento guiado por ultrassom? Pois é, esse tratamento tem despertado a curiosidade de muita gente por trazer mais segurança no momento da aplicação no rosto.

O diferencial deste tratamento é que os profissionais podem enxergar as estruturas da face e as principais artérias e vasos que existem na região através do ultrassom, como explica a doutora Gabriela Dawson, especialista em injetáveis da face. "O trabalho do profissional é meio 'às cegas. A gente está injetando e não tá vendo. É muito diferente de poder abrir o rosto e poder ver a vasta vascularização que a gente tem na face. Por isso, eu passei a estudar os preenchimentos guiados pelo aparelho de ultrassom".

O procedimento funciona assim: com o aparelho de ultrassonografia com Doppler, o profissional consegue visualizar as camadas da pele do rosto. A ferramenta acabou se tornando indispensável porque mostra os vasos sanguíneos, a direção e a velocidade do fluxo, como explica a biomédica. "A gente vê se o fluxo está presente e se ele está constante. Porque pode estar presente e, dependendo da quantidade de preenchimento usado perto desse fluxo, a gente faz uma compressão e ele acaba sendo bloqueado. E isso pode ser um grande perigo".

E, meninas, não são todas as áreas do rosto que precisam da imagem para fazer um tratamento injetável. Mas, em algumas, o aparelho nos proporciona uma segurança a mais, como nariz, têmporas e lábios , regiões de maior vascularização e com artérias mais significativas, e onde existe mais chance de intercorrências severas .

A doutora Gabriela Dawson acredita que este é um grande avanço dentro da medicina estética. "Preenchimentos guiados pelo ultrassom são incríveis, de extrema segurança. É um 'gol' poder ter esse aparelho em clinica e ajudar na harmonização e embelezamento facial principalmente, nas regiões de risco do rosto. Fazer uma rinomodelacao guiada ou um lábio não tem preço. A gente tem muita diferenciação anatômica e através deste técnica podemos visualizar o que antes não era possível".

O procedimento com uso da ultrassonografia é uma novidade que veio para ficar. Afinal, quem não quer se cuidar e fazer isso com segurança? Por isso, procure um profissional especializado e que esteja habilitado para fazer procedimentos estéticos, ok? E me contem lá nas redes sociais se gostaram!