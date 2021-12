Sugestão é que as escovas fiquem em armários ou ambientes fechados, preferencialmente, longe do vaso sanitário - Reprodução de internet

Publicado 08/12/2021 18:00

Olá, meninas!



Vocês já pararam para prestar atenção naquela sua companheira diária, que participa 24 horas da sua rotina? Sim, estou falando da escova dental, que fica ali no cantinho da pia esperando a hora de ser usada. Você sabe quando deve trocar a sua?



Quem vai nos mostrar como dar este importante passo no cuidado com a nossa saúde bucal é a ortodontista Jaqueline Sigolo. Ela explica que existem diversos motivos para trocar as escovas de tempos em tempos, mas é sempre importante substituir assim que a gente se recupera de alguma doença.



"As escovas devem ser trocadas após doenças que aparecem na boca, na nossa cavidade oral. Mas não é só isso. Quando o paciente se recupera de resfriados, gripes, dores de garganta, faringite e até mesmo a Covid-19".



A especialista afirma que, geralmente, as cerdas das escovas são um ótimo habitat para concentração de vírus, fungos e bactérias. Por isso, trocá-las evita a chegada de novas doenças. E vocês sabiam que as escovas precisam ter um espaço protegido dentro do seu banheiro? A Jaqueline dá dicas de alguns cuidados que podem fazer a diferença no dia a dia.

"Na hora de guardar a sua escova de dente, vá para longe do banheiro. A sugestão é que elas fiquem em armários ou ambientes fechados, preferencialmente, longe do vaso sanitário. O banheiro é um ambiente repleto de bactérias e, toda vez que a descarga é acionada, milhões de pequenos microrganismos se espalham pelo ambiente, alcançando, inclusive, a sua escova".



Ah, sabem aqueles famosos protetores ou capinhas de plástico que muita gente costuma usar para proteger as cerdas das escovas? Pode ser que ele não seja uma boa ideia, como conta a ortodontista. "Os mais indicados para a proteção da sua escova são aqueles com furinhos. Eles fazem com que as cerdas possam 'respirar', e não acumulam umidade".



Jaqueline Sigolo explicou que é importante limpá-las a cada escovação com água limpa. Na hora de escolher a melhor escova de dentes, é preciso observar as cerdas. "É recomendável a procura de escovas macias ou extras macias, pois são as mais indicadas para uma escovação mais suave. Elas não machucam a cavidade bucal e deixam a boca mais limpa, sem agredir a gengiva. É bom sempre observar o tamanho e formato da cabeça da escova. As mais indicadas são arredondadas, que tem mais capacidade de alcançar todos os espaços da boca".



Anotaram as dicas, meninas? Porque cuidar dos dentes é mais do que valorizar um belo sorriso. É cuidar da nossa saúde!