Especialista em carreiras explica que é preciso dividir a rotina para cada assunto que precisa ser tratadoReprodução

Publicado 02/12/2021 21:18

Olá, meninas!

Com o ano chegando ao fim, é tempo de descansar, sair da rotina, viajar, celebrar a vida e trocar presentes com quem se tem afeto. Claro, sempre pensando nos cuidados com a saúde porque a pandemia não acabou. Mas, com o avanço da vacinação e as medidas de restrição mais flexíveis, esse momento era muito esperado por todo mundo.

E todo o cansaço de dois anos tão desafiadores faz com que as pessoas, naturalmente, se desliguem das atividades que envolvem a vida profissional. Só que, em tempos de crise financeira, isso pode trazer algumas questões. Principalmente, porque os profissionais estão preocupados com a entrega final de resultados do ano, com o fechamento do balanço da empresa, com as festas de final de ano, com as férias dos filhos e tantas outras coisas. Para ajudar a balancear tudo isso, o especialista em carreiras Jefferson Vendrametto explica que é preciso dividir a rotina para cada assunto que precisa ser tratado.

"Uma das técnicas que o profissional pode usar, neste último mês do ano, é o Mindfulness. Trata-se do ato de se manter no presente, ou seja, ter foco na atividade laboral que está desenvolvendo. Não é errado pensar no planejamento das festas e/ou o que fará no recesso de trabalho. Mas, é necessário delimitar um horário para esse planejamento pessoal, de lazer e atividades que não envolvam o trabalho de fato. Desde que o indivíduo planeje a sua rotina do mês, no início de dezembro, a chance de conter os imprevistos é maior".

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil lidera o ranking mundial de pessoas com ansiedade, com quase 19 milhões de pessoas com a doença. É importante ressaltar que esses índices já eram percebidos pelos médicos antes mesmo do surgimento da covid-19. E essa ansiedade tende a aumentar, ainda mais, neste último mês do ano. E esse cenário pode favorecer o aumento do estresse e levar a prejuízos na carreira profissional em 2022.

O Jefferson também trouxe algumas dicas para ajudar a vencer a ansiedade deste final de ano e planejar o seu 2022.

Comece pelas atividades mais difíceis

O especialista explica que o primeiro passo é conseguir programar o mês de dezembro. "Não adianta pensar em 2022, quando, no último mês é quando entregamos os resultados finais no trabalho. Por isso, comece com as atividades laborais mais intrincadas e após cumpri-las, siga para as operacionais. Dará uma sensação de tranquilidade, no dia a dia, quando você notar que já cumpriu com as atividades mais difíceis e o dia fluirá melhor".

Crie um plano de ação para 2022

Para programar um novo ano, é importante reconhecer e listar seus objetivos profissionais, aonde quer chegar e o motivo, como explica Jefferson. "A principal função das metas é ter um norte. Quando uma pessoa sabe o que quer, ela se torna mais comprometida com o plano de ação que irá criar e com todas as metas estabelecidas. Estruturar um plano de ação estratégico é um desafio para muita gente. Afinal, muitas questões precisam ser consideradas durante o planejamento, incluindo as tarefas a serem realizadas, data de início e fim para cada meta, quais os possíveis caminhos e adversidades que encontrará durante o processo e tudo que precisa priorizar para que o objetivo seja alcançado. Estabeleça todos os degraus e quanto tempo levará para chegar no final".

Estabeleça prazos para a vida pessoal e profissional

Jefferson acredita que, estabelecendo prazos, você fica ciente de quais são as suas tarefas e de quanto tempo vai demorar para completá-las. "Isso ajuda a organizar o processo e a manter tudo funcionando conforme o planejamento, sendo até mais fácil identificar possíveis falhas. Com isso, vai conseguir visualizar a realização dos seus objetivos e as progressões de médio e curto prazo. E o mais importante: sempre tenha as metas pessoais alinhadas aos profissionais".

Se prepare

Avaliem também, meninas se precisam se qualificar para estarem preparadas tecnicamente para as funções e atribuições profissionais desejadas. Buscar uma nova posição dentro do mercado de trabalho cada vez mais exigente requer uma boa preparação,.

Divida as responsabilidades

Por fim, envolva os seus amigos e familiares nos preparativos das festas de final de ano. Compartilhe no trabalho atividades que possam ser executadas em conjunto. E lembrem-se do mais importante: não precisamos dar conta de tudo sozinhas.