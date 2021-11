Oportunidades de formação no setor de óleo e gás vem ganhando destaque - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 29/11/2021 13:00

Programa de estágio

Estão abertas até 29 de dezembro as inscrições para o programa de estágio da PetroRio, que oferece vagas para áreas relacionadas à operação da companhia como também para áreas administrativas e de backoffice. Para concorrer, os estudantes precisam ter previsão de formatura entre dezembro de 2022 e junho de 2024, além de possuir inglês avançado. As inscrições poderão ser realizadas oor meio da plataforma on-line.

Chances no CIEE/Rio



Mais informações no O CIEE/Rio está com 2.504 vagas de estágio e jovem aprendiz. As oportunidades são para estudantes que estejam cursando o ensino superior em diversas áreas, como Tecnologia da Informação, Administração, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Relações internacionais. Há chances também para alunos do ensino médio.Mais informações no site do CIEE/Rio. Também há chances para pessoas com deficiência. Neste caso, o currículo e o laudo médico devem ser encaminhados para o e-mail [email protected] . As chances são para Campos, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, Três Rios e Teresópolis.

Setor de Gás

De amanhã (30) até o próximo dia 2, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) realiza o Young Summit, iniciativa da Rio Oil & Gas totalmente voltado para estudantes e jovens profissionais, de forma online e gratuita. Serão 12 sessões de conteúdo divididas em quatro pilares. O pilar Carreira vai abordar as tendências para a profissionalização e capacitação, tornando o jovem protagonista de sua própria trajetória e mostrando para ele que, na indústria, existe lugar para carreiras além da engenharia. Já Diversidade & Inclusão debaterá as iniciativas por parte da indústria envolvendo as relações de trabalho com equidade de gênero, raça e etnia, acessibilidade, pessoas com deficiência e grupo LGBTQIA+.

O painel Empreendedorismo e Transformação Digital vai apresentar a possibilidade de olhar para os novos desafios com mais criatividade, agilidade, clareza e conexão com os propósitos de uma geração. Sustentabilidade convida os jovens a participar do debate sobre os riscos e o papel do setor de óleo e gás no consumo sustentável. Também serão abordadas as mudanças pelas quais passa a indústria de O&G em um universo da neutralidade de carbono. De forma online e gratuita, com mais de 20 horas de programação, O evento, que terá 20 horas de programação, será transmitido diretamente da Fábrica de Startups para o hub de conteúdo da Rio Oil & Gas, das 9h30 às 17h. Haverá intérprete de libras, interação com o público via chat em tempo real, e os participantes terão direito a certificado.