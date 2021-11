A especialista Liora Bels dá dicas de exercícios físicos - Divulgação Freeletics

Publicado 28/11/2021 04:00

Olá, meninas!

Como vocês já sabem o verão está muito próximo. E para muitas pessoas, treinar ao ar livre e em dias quentes pode ser difícil e desagradável. Pensando em atenuar esse problema, fui em busca de algumas dicas com a especialista em bem-estar Liora Bels, que vai nos contar como praticar atividades físicas em dias quentes sem preocupações.



O importante é que os praticantes de exercícios físicos fiquem atentos a alguns riscos inerentes à estação, como queimaduras solares, picadas de insetos, desidratação e, no pior do casos, até mesmo insolação. Mas até sintomas menos graves, como náuseas, tontura ou cãibras, podem aparecer e afetar a performance.



Liora diz que “além desses contratempos, vale ressaltar que os treinos de alta intensidade aumentam muito a frequência cardíaca, o metabolismo e a temperatura corporal em um curto espaço de tempo. Com a temperatura elevada, muitas pessoas experienciam uma susceptibilidade maior a problemas cardiovasculares. Então vale diminuir o tempo de exposição aos raios solares”.



Para evitar qualquer tipo de risco, a especialista aponta seis dicas. Confira:



Treinos na sombra



A maioria das pessoas faz isso de forma automática. “Treinos sob altas temperaturas e em dias ensolarados devem sempre ser feitos na sombra. No entanto, é recomendável se planejar antes. A área de sombra é suficiente no lugar de treino? Quanto espaço será necessário? É possível ir a um bosque ou parque? Qual é a direção do sol? Planejar é essencial e pode evitar a necessidade de procurar um lugar alternativo durante a atividade ou que a pessoa tenha que treinar no sol escaldante”.



Treinos matutinos e noturnos



Enquanto que no inverno e em dias frios é aconselhável que os treinos sejam feitos no meio do dia, a fim de aproveitar ao máximo a luz solar, no verão a recomendação é exatamente fugir desse momento e mudar o treino para a parte da manhã ou à noite. “Nessas horas, as temperaturas são mais agradáveis e a exposição à radiação solar é menor. De manhã cedo, o ar é mais fresco e torna o começo do dia igualmente refrescante”.



Ingestão de água



Altas temperaturas são acompanhadas de uma maior perda de líquidos por meio da transpiração. É por isso que a especialista aconselha a tomar um litro adicional do normal de água. “Uma ingestão adequada de água é necessária para garantir que os minerais perdidos na transpiração sejam repostos, pois são necessários para o funcionamento correto dos músculos. O risco de desidratação e cãibras durante e depois do treino é especialmente alto, por isso é aconselhável aumentar a ingestão de líquidos, 30 minutos antes do treino”.



Roupas funcionais



Utilizar roupas funcionais pode ser muito útil. “Materiais que dissipam o suor e que mantêm o corpo frio por meio de ventilação são as melhores alternativas, assim como roupas justas que criem o menor atrito possível. As roupas devem cobrir a maior parte do corpo, a fim de evitar queimaduras e picadas. Um boné é ideal para cobrir a maior parte do rosto e, ao mesmo tempo, a área dos olhos”.



Filtro solar



No verão, a pele é extremamente exposta à radiação ultravioleta durante o dia, também na sombra. “Ainda que a aplicação correta de filtro solar no verão seja uma recomendação geral, é preciso dar destaque especial à ela. Os riscos de queimaduras solares são conhecidos por todos e a sua prevenção deve ser levada a sério”.



Repelentes



Mosquitos, vespas e moscas durante os treinos podem distrair e irritar. “O verão é a alta estação dos insetos. Por isso é aconselhável aplicar um repelente antes de treinar”.

