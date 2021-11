Fim de semana: Digital influencer promove bazar; Prêmio reconhece engajamento racial; Artistas franceses chegam ao Brasil | Gardênia Cavalcanti | O Dia

Ana Flávia Lobo escolheu o Dia da Consciência Negra para o encontro como data simbólica para o empoderamento negro na moda - Divulgação

Ana Flávia Lobo escolheu o Dia da Consciência Negra para o encontro como data simbólica para o empoderamento negro na modaDivulgação

Publicado 19/11/2021 14:19

Olá, meninas!

Vamos às dicas de final de semana!

Amanhã (20), às 11h, a digital influencer Ana Flávia Lobo, um dos novos nomes de destaque da potência negra na moda, vai levar o seu closet de roupas cobiçadas na internet para um bazar presencial no Campo Grande Atlético Clube, na Zona Oeste do Rio. Ana organiza mais de 500 peças direto do seu guarda-roupa, além de diversos produtos. No evento haverá um espaço para entretenimento das crianças. A empreendedora disse que escolheu o Dia da Consciência Negra para o encontro como "data simbólica para o empoderamento negro na moda". O endereço é Rua Artur Rios, 1270, Campo Grande.

Artistas premiados

Criado e organizado pela Ong Afrobras e pela Universidade Zumbi dos Palmares para destacar personalidades negras e não-negras que contribuem para a luta contra o racismo e em favor da inclusão racial, a 19ª edição do Troféu Raça Negra vai homenagear em 2021 o coreógrafo e bailarino Ismael Ivo, ex-diretor do Balé da Cidade, que morreu esse ano. A cerimônia será realizada na Sala São Paulo, no domingo (21) com apresentação da jornalista Glória Maria e do ator Paulo Betti, e pode ser acompanhada pelo YouTube.

Ludmila, Preta Gil, Martinália, Thaide e Jonathan Azevedo estão entre os premiados. A cerimônia é fechada a convidados e integra a Virada a Consciência, realizada de 18 a 22 de novembro. A festa contará com a participação de Thobias da Vai Vai, Tony Tornado, Nelson Triunfo, Chico Cesar e o Balé do municipal com coreografia de Ismael Biblioteca de Babel.

Festival de cinema



Artistas franceses desembarcam no Brasil para participar da edição 2021 do Festival Varilux de Cinema Francês, realizado entre 25 de novembro e 08 de dezembro em várias cidades do país. A delegação formada por atores, cineastas e roteiristas, participa das noites de abertura do evento, dias 24 e 25 de novembro, em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Os atores Benjamin Voisin, Sami Outalbali, Olivier Rabourdin e o cineasta Philippe Le Guay apresentam seus filmes em sessões com debate e também estarão nos encontros com a imprensa.



Com mais de 27 anos de carreira como ator, roteirista e diretor, Le Guay vem apresentar o longa Um intruso no porão, do qual é diretor. O filme é protagonizado por um dos mais populares e queridos atores franceses, François Cluzet, que interpreta um homem de passado conturbado, que transforma a vida de um casal ao comprar um porão de um imóvel.

Dramaturgia online

Livremente inspirada na tragédia grega de Sófocles, Antígona Terceirizada, com dramaturgia de Victor Nóvoa, segue em cartaz em uma versão cinematográfica, transmitida pelo Centro Cultural São Paulo no YouTube , até o dia 4 de dezembro, sempre às 19h. A obra propõe uma reflexão ácida sobre os tempos sombrios atravessados pelo Brasil diante da pandemia de covid-19. Antígona é uma mulher negra que não tem direito à aposentadoria e é obrigada a trabalhar em uma empresa que terceiriza serviços gerais. Diante da pandemia que já matou milhares de pessoas em seu país, ela se opõe às leis do Estado na tentativa de sepultar a filha. A obra tem duração de 70 minutos e classificação de 14 anos. Os ingressos são gratuitos.

Experiência feminina