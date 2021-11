Primeiro passo ao identificar estes sinais é procurar profissionais como pediatra, psicólogo, psicopedagogo e neurologista - Reprodução de internet

Publicado 17/11/2021 20:25 | Atualizado 17/11/2021 20:30

Olá, meninas!

Enquanto responsáveis, sabemos muito bem que acompanhar o crescimento de uma criança é estar atenta e celebrar cada nova conquista, sejam os primeiros passos, as primeiras palavras, a identificação de cores e objetos, entre tantas outras grandes e pequenas descobertas que compõem o dia a dia de um ser humano em desenvolvimento. Mas quando esse desenvolvimento pode ser considerado como um alerta? Muitos pais, professores e responsáveis pelos pequenos em diferentes fases têm dúvidas sobre o tempo ideal para cada progresso e embora não existam números e idades exatas, há parâmetros que podem ser analisados para indicar se a criança apresenta sinais de algum déficit cognitivo.

A psicopedagoga Ana Regina Caminha Braga, mestre em Educação e especialista em Gestão Escolar e Educação Inclusiva, que uma percepção assertiva se baseia na observação do comportamento da criança. Para ela, “não existe uma idade exata para identificar sinais de déficit cognitivo, mas a mãe, o pai ou responsável pode observar no contato com a criança desde a amamentação, no engatinhar, nos primeiros passos e palavras. Existe um norte para o desenvolvimento infantil dentro da perspectiva de Piaget, que os profissionais da psicologia e educação estudam e seguem, e que também pode ser consultada pelos pais. Se a criança não atinge essas fases, os profissionais e a escola podem indicar os encaminhamentos para o neurologista, fonoaudiólogo, pediatra e outros”.

Para saber se determinada criança apresenta indícios de alguma lacuna intelectual, sensorial ou motora, o ideal é estar atento as individualidades de cada um, ao mesmo tempo em que analisa o comportamento de acordo com os padrões de referência. A especialista diz que “dentro da perspectiva de Piaget estão as fases e faixa etária que a criança precisa atender, considerando que cada uma pode apresentar suas particularidades". Até os dois anos de idade por exemplo, ela precisa gerar reflexos e interagir com a realidade de forma intuitiva e respondendo a estímulos. Dos dois aos sete, começa a estar consciente de seu comportamento e compreender as regras e o conceito de obediência, mas ainda não consegue fazer diferenciações matemáticas. "Essas perspectivas devem ser discutidas e observadas pelos pais, responsáveis e professores, para que então, ao detectar uma especificidade, seja realizada a procura por especialistas”.

Quando a criança não atender o que prevê os parâmetros de desenvolvimento infantil, que podem ser avaliados de acordo com a maneira como ela interage e retém informações, desde o contato com a mãe na amamentação até a fase de engatinhar, andar, falar, escrever e realizar suas atividades de forma independente, é preciso buscar acompanhamento adequado para que a criança seja diagnosticada devidamente. “O primeiro passo ao identificar estes sinais é procurar os profissionais como pediatra, psicólogo, psicopedagogo e neurologista além de comunicar a escola e demais ambientes de aprendizado que a criança frequente”.

Quanto à possibilidade de reverter o diagnóstico a especialista esclarece que não é possível prever. “A orientação deve ser dada pelos profissionais que atenderão o caso da criança em específico. Tudo vai depender do diagnóstico exato e dos encaminhamentos necessários”, completa Ana Regina Caminha Braga. Fiquem atentas, meninas! Temos o dever cuidar da saúde dos nossos pequenos.