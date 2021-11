Projeto que começou como uma ideia de Gabriel para ajudar Shirley a superar uma grave depressão, acabou se tornando um fenômeno na internet - Divulgação

Projeto que começou como uma ideia de Gabriel para ajudar Shirley a superar uma grave depressão, acabou se tornando um fenômeno na internetDivulgação

Publicado 12/11/2021 10:11 | Atualizado 12/11/2021 10:11

Olá meninas!

Se vocês têm crianças em casa, provavelmente, já ouviram falar do Gabriel e da Shirley. O casal é sucesso na internet por produzir conteúdos diversos para toda a família, que vão desde gameplays, paródias, desafios e vlogs até webséries. Quem vê tanta alegria nos vídeos que ultrapassam as quinhentas mil visualizações, nem imagina que tudo começou com um episódio muito difícil, que foi superado com companheirismo.

Há alguns anos, a Shirley sofria de uma depressão profunda. Preocupado, o Gabriel decidiu criar os vídeos para ajudá-la a superar a doença. “O nosso primeiro canal foi criado pelo Gabriel com o intuito de me distrair. Eu estava passando por um momento crítico de depressão quando ele teve a ideia. Foi pensando em algo que pudesse ocupar minha mente e que se desse certo poderia ser uma renda extra para nossa família, assim nasceu o Aquarela Kids e deu muito certo”.

Desde 2017, o casal têm atingido um número cada vez maior de espectadores e não só com as crianças e os pré-adolescentes, mas também os pais fazem parte desse grupo de fãs. O projeto acabou se tornando um fenômeno e, atualmente os dois são donos dos canais “Gabriel e Shirley” e “Gabriel e Shirley 2.0”, que acumulam no YouTube mais de 1,5 milhão de inscritos e no TikTok são mais de 2 milhões de curtidas.

Gabriel também conta que nesse primeiro momento o conteúdo deles era focado em animação, mas logo sentiram a necessidade de ter um contato mais próximo com a audiência: “Entendemos que a plataforma estava dando mais visibilidade para conteúdos que aproximavam as pessoas. Decidimos, em setembro de 2019, criar o canal ‘Gabriel e Shirley'. Foi a melhor decisão que tomamos”.

O canal foi criado um pouco antes do isolamento social começar - devido a pandemia - e teve um grande impulso com a quarentena. A Shirley disse que, com boa parte da população em casa, o engajamento dos conteúdos teve um aumento bastante significativo. “Fomos surpreendidos com este boom do canal porque foi muito rápido. Obviamente a pandemia acelerou esse processo, pois as pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa. Com o crescimento rápido, nos dedicamos ainda mais para fazer o canal acontecer. Começamos 6 meses antes da pandemia e passamos a ficar mais tempo em casa, para criar mais.”

Um dos sucessos da dupla, que foi o vídeo mais assistido dos canais, tem um fato curioso. Trata-se de uma websérie idealizada antes da pandemia e o enredo, imaginem só, fala sobre uma invasão alienígena, onde ninguém podia sair de casa sem máscara, para não se contaminar com uma fumaça verde.

Responsabilidade com o público infantil

Gabriel e Shirley se preocupam muito com a influência que os conteúdos que produzem podem ter no público mais novo. A Shirley contou que eles sempre tomam muito cuidado na hora de pensar nos vídeos. “Nós sempre fomos muito criteriosos, sempre andamos um pouco na contramão do que era moda na plataforma. Temos um cuidado e respeito muito grande pelo que fazemos. Acho que isso se deve também ao fato de eu ser mãe, e me basear no que eu gostaria que meu filho assistisse. Para nós não é difícil criar o conteúdo, porque isso é algo natural nosso, não é nada forçado”.

O interessante, gente, é que existem muitos conteúdos neste segmento infanto-juvenil na internet. Mas o Gabriel contou que eles procuram sempre fazer algo para entreter, não só as crianças, mas toda a família.

“O YouTube tem todo tipo de conteúdo. Uns são muito bem feitos, outros nem tanto. Mas o que a gente percebe é que tem conteúdo para todos os gostos. Então a gente simplesmente faz aquilo que nos diverte e que acreditamos ser divertido para a família inteira assistir. E muitas pessoas se identificam e gostam do que a gente produz”.

É muito importante também, meninas, ficarmos atentas ao que nossos filhos consomem nas redes sociais, porque isso pode influenciar o comportamento das nossas crianças. Chequem o que elas assistem e vejam se aquilo está de acordo com o que vocês querem ensinar aos pequenos. Vamos juntas?