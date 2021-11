Música que surgiu após encontro com amigas traz reflexão acerca das relações contemporâneas, além de fazer uma crítica ao papel social da mulher - Nilo Lima

Música que surgiu após encontro com amigas traz reflexão acerca das relações contemporâneas, além de fazer uma crítica ao papel social da mulherNilo Lima

Publicado 09/11/2021 08:35

Olá, meninas!

O nosso Mulherão de hoje é uma cantora que faz questão de trazer o empoderamento e a autoestima da mulher em suas músicas. Estou falando da Jey que, recentemente, lançou o single Boto Fé e trouxe uma lição para o universo musical. A música, meninas, é um manifesto sobre a importância de acreditar em si mesma.

O interessante da letra é que a inspiração veio depois de um encontro com amigas. A Jey disse que a música faz uma reflexão sobre das relações contemporâneas, além de fazer uma crítica ao papel social da mulher, que muitas vezes é subjugado. "O tema surgiu em um encontro com amigas que são compositoras e pensamos sobre o que nós mulheres gostaríamos em um relacionamento. Falamos muitas coisas e chegamos a conclusão de que a autoestima é parte fundamental para que possamos dar o primeiro passo, amar o outro de uma forma livre! Sem perdermos nossa identidade".

Eu acredito que você conheça alguma mulher que já tenha se anulado num relacionamento. Existem diversos motivos para isso, mas o amor próprio é um importante passo para sair de uma relação que se tornou tóxica. Entender que nós somos capazes de viver plenamente, sem necessitar do outro para ser feliz, é libertador. A Jey contou que se sente assim, mas reconhece que, às vezes, as mulheres podem se perder em meio aos sentimentos. "Eu sempre tive muita autoestima nos meus relacionamentos, mas quando você está apaixonada a tendência é esquecermos quem somos para satisfazermos a vontade do outro".

Eu achei interessantíssima essa conversa com a Jey, porque essa não é a primeira vez que ela fala sobre se empoderar. Ela sempre busca trazer assuntos que fazem as pessoas refletirem sobre seus comportamentos. E ter presenciado casos de abusos psicológicos e até agressão física ajudou a formar a personalidade dela como artista. “Boto fé em toda mulher que tem confiança em dizer que o lugar dela é onde ela quiser. Acredito que música é uma forma de expressão que traduz uma liberdade de escolha. Gosto de misturar ritmos e participar de cada etapa de criação de cada música e clipes".

A Jey é Jeniffer Setti, que começou sua carreira artística como atriz em 1999, interpretando e cantando em musicais teatrais. Nas telinhas, Jey estreiou em 2013, e trabalhou em cinco novelas. Em 2016, a artista abriu sua produtora de audiovisual e cria músicas que misturam vários ritmos. Jey é versátil e acredita que o artista não deve se limitar a cantar um só ritmo, por isto ela aposta na musicalidade do povo brasileiro.

Inspiradora, não é, meninas? Vale a pena conhecer o trabalho de pessoas que despertam na gente a vontade de melhorar. E lembrem-se: valorizem o mulherão dentro de você.