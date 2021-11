Filme 5 Fitas, da cineasta Vilma Carla Martins Silva, da Bahia, é um dos destaques da IV Mostra Sesc de Cinema. Programação é gratuita pelo YouTube - Divulgação

Filme 5 Fitas, da cineasta Vilma Carla Martins Silva, da Bahia, é um dos destaques da IV Mostra Sesc de Cinema. Programação é gratuita pelo YouTubeDivulgação

Publicado 05/11/2021 15:49

Olá, meninas!

Vamos às dicas para o final de semana?

Mostra de cinema

Começou ontem (4), a IV Mostra Sesc de Cinema, que disponibiliza gratuitamente no canal Sesc Brasil as 31 obras selecionadas. Pela primeira vez em formato 100% digital, a representação feminina é o grande destaque da edição, que bateu recorde de inscrições este ano. Os 8 longas e 23 curtas da mostra nacional foram disponibilizados simultaneamente no canal do Sesc no YouTube . As obras ficarão disponíveis até o dia 30 de novembro. Ao longo de todo o mês de novembro serão exibidas obras de cada um dos 23 estados participantes e do Distrito Federal no Panorama Brasil. Também serão disponibilizadas sete produções infanto-juvenis. A programação também contará com ações formativas, em ambiente digital, além das mostras nos panoramas regionais que contam com mais 307 filmes. A Mostra Sesc de Cinema reúne produções de temas diversificados, que por vezes não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema. O concurso distribuirá mais de R$ 100 mil em licenciamentos de obras aos realizadores vencedores da mostra nacional.

Show à Vida

A Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira promovem a terceira edição do evento beneficente "Show à Vida", no próximo sábado (06), às 19h. O evento, que pela primeira vez será transmitido ao vivo, de forma online e gratuita, visa arrecadar doações para o programa "Amigos do Figueira", rede de amor e solidariedade em prol das ações realizadas em apoio a crianças e adolescentes com doenças complexas e dependentes de alguma tecnologia médica. Durante a transmissão, serão apresentadas pílulas dos projetos apoiados, e os espectadores poderão fazer suas doações através de um QR Code exibido na tela. Nesta edição, o Show à Vida conta com a apresentação da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro (OSRJ), de 80 minutos de duração. A orquestra, regida pelo maestro Rafael Barros Castro, homenageará a vida e as obras dos sambistas Cartola, Noel Rosa e Nelson Cavaquinho, com o concerto “Mestres do Samba”, tendo como convidado especial o saxofonista Carlos Malta e Levi Chaves. O show será transmitido nos canais do YouTube do Teatro Rival Refit

Homenagem a Zé Keti

Depois de homenagear Noel Rosa e Cartola, Teresa Cristina sobe ao palco do Teatro Claro Rio, em Copacabana, para apresentar seu show inédito em homenagem ao centenário de Zé Keti. As apresentações acontecem no sábado (6), às 20h; e no domingo (7), às 19h. "Qualquer sambista se emociona com as músicas de Zé Kéti, elas são melódicas e sentimentais, mas trazem contestações sociais, que tem a ver com o Brasil atual", explica Teresa. Ela o considera um dos maiores melodistas da música brasileira. No último dia 16 de setembro, o compositor faria 100 anos. A “Rainha das Lives” não podia deixar a celebração de fora de seu calendário e fez uma apresentação online daquelas que os fãs poderiam ficar por horas cantando junto. No repertório, "A voz do morro", "Opinião", "Acender as velas", "Diz que fui por aí”, entre outros. Os ingressos custam R$ 140 (plateia e frisa) e R$ 100 (balcão).

Doutores da Alegria

A organização social Doutores da Alegria, que completa 30 anos de atuação este ano, realiza no próximo domingo (07) de novembro, domingo, a 2ª edição do Festival Miolo Mole, integralmente online. Com quatro horas de duração, das 9h às 13h, o festival será transmitido pelas redes sociais da associação (Facebook - /doutores; e Youtube - @tvdoutores) e pelo Canal 264 da operadora TV Claro/Net, disponível para seus assinantes. O evento virtual reúne o elenco de besteirologistas das cidades de São Paulo (SP) e Recife (PE), além de convidados especiais para tratar de temas relacionados às áreas de atuação do grupo, combinando entretenimento, linguagem do palhaço, teatro e música, alinhada à informação e conteúdo educativo. Um dos objetivos é arrecadar recursos para a manutenção das atividades da associação.

Histórias pessoais