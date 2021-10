Cerca de 13% dos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil poderiam ser evitados pela redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, incluindo a alimentação - Reprodução de internet

Cerca de 13% dos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil poderiam ser evitados pela redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, incluindo a alimentaçãoReprodução de internet

Publicado 30/10/2021 12:40

Olá, meninas!

O mês está acabando, o que significa que chegamos ao fim da campanha Outubro Rosa, que lembra a importância do combate e a prevenção do câncer de mama. Apesar disso, devemos continuar incentivando outras mulheres (e homens também) a se cuidarem durante o ano inteiro. Uma das maneiras de reduzir as chances da doença é o balanceamento. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 13% dos casos ocorridos em 2020 no Brasil (de 8 mil) poderiam ser evitados pela redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, incluindo a alimentação.

Outro estudo, conduzido pelo Grupo Latino-Americano de Oncologia Cooperativa em parceria com o Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, envolvendo 2.950 mulheres de 22 centros de saúde em nove estados brasileiros, aponta evidências sobre como dieta e nutrição podem ter um impacto nos processos biológicos que sustentam o desenvolvimento e a progressão do câncer. Segundo os responsáveis, o consumo de alimentos com ação anti-inflamatória e estimulantes do sistema imunológico, podem ajudar na prevenção de alguns tipos de câncer, inclusive o de mama.



Especialista em Tecnologia de Alimentos e Suplementação, o nutricionista Eric Naegeli, selecionou alguns hábitos alimentares que podem ajudar a prevenir a doença:



1 - "Consuma diariamente verduras e legumes, de preferência, crus. A ingestão de alimentos in natura garante um melhor aproveitamento de fibras, vitaminas, minerais e enzimas digestivas. O sulforano presente nos brócolis elimina substâncias que podem originar células cancerígenas no corpo".



2 - "Dê preferência aos carboidratos complexos, que costumam fornecer mais vitaminas, minerais e fibras. Aposte em grão-de-bico, batata doce, feijão preto, quinoa, arroz integral, lentilha, aveia, centeio, amendoim e cenoura. Esta última, segundo pesquisa da Harvard School of Public Health, reduz o risco de desenvolver o câncer de mama em até 17%. A cenoura tem o betacaroteno, que protege o DNA contra a oxidação, evitando a formação de radicais livres".



3- "Consuma de 4 a 6 porções de frutas por dia, preferencialmente as frutas vermelhas, como morango, cereja, ameixa, framboesa e amora. Estas contêm fitonutrientes anticancerígenos chamados antocianinas, que retardam o crescimento de células pré-malignas e evitam a formação de novos vasos sanguíneos capazes de alimentar um tumor. Já as uvas possuem flavonoides, que podem retardar o crescimento de células malignas no organismo".



4 - "Boa parte dos nutrientes das frutas se concentra na casca. O ideal é não descascar. A dica é higienizar bem os alimentos antes de consumir".



5 - "Um estudo publicado na revista Cancer Prevention Research, da Associação Americana para Pesquisa sobre Câncer, mostrou que a romã pode ajudar na prevenção contra o câncer de mama. Eles analisaram a interação dos compostos do fruto com a enzima aromatase, responsável pela produção de estrogênio e fundamental para o surgimento de células cancerígenas, e concluíram que a romã inibe sua ação".



6 - "Diminua a quantidade de sal e adote temperos saudáveis, como louro, tomilho, manjericão e alecrim; e legumes aromáticos como cebola, alho poró e páprica. Pesquisadores do Comprehensive Cancer Center, da Universidade de Michigan, afirmam que especiarias como pimenta preta, curry, noz moscada, mostarda e canela podem diminuir as chances de surgir células cancerígenas, inclusive evitar danos às células saudáveis da mama".



7 - "Aumente o consumo de ômega 3, presente em peixes como sardinha e salmão, e em sementes de chia e linhaça. Uma das fortes linhas de pesquisa é em relação ao câncer, especificamente de mama. Estudos apontaram que a suplementação de ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 (EPA e DHA) reduziu de forma considerável o risco de desenvolvimento da doença".



8 - "Inclua as castanhas na alimentação, uma boa fonte de selênio. Segundo um artigo publicado na Indian Journal of Clinical Practice, o selênio tem efeito antineoplásico significativo nas células tumorais no câncer de mama, uma vez que esse mineral potencializa a ação de alguns fármacos quimioterápicos, como o taxol e doxorrubicina, tornando o tratamento mais efetivo".



9 - “Vale complementar que os carotenóides, compostos bioativos precursores de vitamina A, são considerados anticancerígenos. Como alimentos fontes de carotenóides podemos citar espinafre, abóbora, couve, milho, cenoura, tomate, beterraba, manga, melancia, pêssego, pequi, gema de ovo, óleo dendê, páprica e urucum. O destaque vai para os vegetais de coloração amarela, laranja e vermelha”.