Pão de Açúcar ganha painéis elaborados pelo artista Bruno Big. Obras retratam espécies presentes e preservadas no parqueGustavo Leite/Zenfilmes

Publicado 29/10/2021 13:38

Olá, meninas!

O cuidado com a saúde e o bem-estar nunca teve tanto destaque e, durante o Outubro Rosa, ganha ainda mais visibilidade. Pensando nisso, o empreendimento Sou+ Icaraí realiza, no próximo sábado (30), a partir das 8h, o evento Sou+ Saúde e Bem-Estar. Serão oferecidas gratuitamente aulas de yoga, funcional e dança, além de massagem relaxante e consulta nutricional. O evento é aberto ao público e acontecerá na Rua Dr. Jayme dos Santos Figueiredo, 259, em Icaraí, Niterói. A programação segue até às 11h30.

Projeto atende mulheres



Para celebrar a pele de todas as mulheres do Brasil, os profissionais do Tattoo Truck em parceria com a Gillette Venus, criaram o projeto "Studio Gillette Venus - Cada marca da sua pele conta uma história. Ressignifique a sua", que oferece tatuagens gratuitas para mulheres com cicatrizes terem a oportunidade de ressignificá-las por meio de uma arte na pele e recuperar a autoestima.

Para atender o maior número possível de mulheres em diversas regiões do país, o projeto será itinerante e o evento de lançamento acontecerá na cidade de São Paulo, no mês de novembro. A ação será realizada de 2 a 12 de novembro, na Ciclovia Rio Pinheiros, próxima à estação Vila Olímpia, Linha 9-Esmeralda da CPTM. O projeto irá percorrer mais de 2 mil quilômetros pelo Brasil passando pelas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.



As mulheres interessadas devem entrar em contato com os profissionais pelo Instagram no perfil @tattootrucktour. É necessário ter 18 anos completos, estar vacinada com as duas doses da vacina contra a covid-19 e a região a ser tatuada estar cicatrizada há pelo menos 2 anos. Caso a participante esteja passando por algum tratamento é necessário apresentar um atestado médico autorizando a realização do procedimento da tatuagem e, dependendo da condição do participante, a tatuagem será realizada somente após a aprovação médica, a ser realizada no local antes da tatuagem. Por recomendações de saúde, pessoas portadoras de diabetes ou com cicatrizes de queimadura de terceiro grau não poderão realizar a tatuagem.



Moda em destaque

O Veste Rio, um dos mais tradicionais eventos de moda do Brasil, está de volta com uma edição especial do Salão de Negócios presencial para impulsionar a moda brasileira. Nos dias 4, 5 e 6 de novembro, o Centro de Eventos do shopping VillageMall, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebe o famoso espaço criado especialmente para compradores de moda com apresentação da coleção de inverno 2022 de cerca de 30 marcas premium brasileiras. Mais informações no site do evento

Música nova

A cantora e compositora Ju Moraes, artista baiana que já era destaque na cena musical de Salvador e foi apresentada ao grande público no programa The Voice Brasil em 2012, acaba de lançar "Essa Minha Canção", seu mais novo single, pelo selo Colaboraê e distribuição digital da ONErpm. A faixa marca o início de uma nova era na carreira da artista, e já está disponível em todos os apps de música. O projeto conta com a direção de arte de Fernando D’Araujo e vai ganhar um videoclipe em breve, que será lançado no canal oficial da artista no YouTube. A produção musical, arranjos e beats é de Theo Silva, músico baiano que trouxe Ju para esse universo mais moderno. A letra da faixa traz sobre o amor, apontando a importância de dar a ele uma segunda chance e também traz relação com os últimos tempos de pandemia, que fizeram com que novos questionamentos sobre quem somos e até onde podemos ir fossem surgindo e ganhando força em cada um.

Pinturas para conscientizar

Com proposta de levar mais arte e conscientização ambiental aos visitantes, o Bondinho Pão de Açúcar acaba de inaugurar os painéis Fauna e Flora, desenvolvidos pelas mãos do artista Bruno Big, conhecido pelos seus traços únicos e famoso pelo intenso colorido de suas pinturas. As artes trazem uma homenagem do carioca às espécies presentes e preservadas no parque. Os painéis foram realizados em três das quatro estações de embarque e desembarque do teleférico, sendo duas no Morro da Urca e uma no Pão de Açúcar. São mais de 750 m² de paredes ao ar livre pintadas.

Com a inauguração, cariocas e turistas poderão conhecer ainda mais sobre a diversidade de animais e plantas que habitam o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (Mona). Entre as espécies retratadas estão o pássaro tiê-sangue, a cobra coral, o tucano-de-bico-preto, o imponente gavião, a beleza do ipê-amarelo, a aroeira, a pitangueira, entre outras.