Crochê é considerado um ótimo investimento, visto que a peça não sai de moda e é repleta de combinações e possibilidades - Reprodução de internet

Publicado 23/10/2021 19:23

Olá, meninas!



A gente piscou o olho e o verão está quase na porta. Por isso, eu adoro falar das tendências do momento para a estação mais vibrante do ano. Hoje, vamos falar sobre o crochê, que segue sendo atemporal e cheio de charme, o crochê segue em alta e continua conquistando espaço no armário durante as quatro estações do ano. E, para ajudar a gente na escolha, a estilista e empresária ítalo-brasileira, Anne Garcia, traz dicas de como usar o crochê em composições cheias de estilo.

As peças são leves, chiques e combinam facilmente em diversas composições. "Muitas pessoas associam o crochê ao inverno, mas isso ficou para trás há muito tempo. Hoje em dia encontramos tops, croppeds, vestidos e até biquínis produzidos com fios de algodão e lã. Basta escolher o que mais te agrada".



Seja com cores neutras ou vibrantes, os looks em crochê são responsáveis por dar um toque especial nas composições, além de remeter à elegância e jovialidade. A estilista também avalia que o crochê é considerado um ótimo investimento, visto que a peça não sai de moda e é repleta de combinações e possibilidades.



A principal dica, meninas, é saber escolher cores que poderão ser usadas em diferentes ocasiões. "As cores neutras não tem erro. Se for um casaco de crochê, por exemplo, opte por tons pastéis, pois você poderá abusar das cores mais vibrantes nas roupas utilizadas por baixo".



Para quem ama acessórios, Anne comenta que brincos, colares e bolsas em crochê estão em alta. "Os acessórios feitos em crochê são maravilhosos, pois ressaltam todo trabalho delicado feito à mão, além de fugir dos tradicionais itens dourados e pratas, por exemplo". Para os dias mais frios, as toucas, boinas e cachecóis são muito recomendados para complementar os looks. "Esses acessórios são muito chiques! Basta usar uma calça jeans, t-shirt, casaco e um cachecol para finalizar e pronto: você terá um look incrível". Eu adoro!



E, meninas, as peças em crochê podem e devem ser exploradas por todas as pessoas. Inclusive pelos homens. Isso mesmo! As blusas e suéteres em crochê dão um toque de elegância e estilo para os homens, pois são roupas que se adaptam ao corpo de forma atraente e harmoniosa.



Como a maior parte dessas peças são produzidas artesanalmente, a Anne defende a valorização desses profissionais. "O trabalho artesanal deve ser muito mais valorizado em nosso país, pois temos muitas peças feitas à mão que são verdadeiras obras de arte. Por isso, aprecie o serviço realizado pelas crocheteiras, escolha a sua peça em crochê e arrase nas composições. Tenho certeza que ficará linda".