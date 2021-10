Simone estava prestes a iniciar um trabalho quando foi diagnosticada. No Brasil, são cerca de 60 mil casos de câncer de mama ao ano, segundo o INCA - Pino Gomes

Simone estava prestes a iniciar um trabalho quando foi diagnosticada. No Brasil, são cerca de 60 mil casos de câncer de mama ao ano, segundo o INCAPino Gomes

Publicado 20/10/2021 10:00

Olá, meninas!

É sempre bom trazer histórias que nos inspiram. Principalmente, quando é uma notícia de superação de uma doença tão terrível quanto o câncer. A atriz Simone Zucato, que ficou conhecida nas telinhas como a beata Liliane na novela O Sétimo Guardião, venceu o câncer de mama! Depois de viver um tratamento intenso desde 2017, quando foi diagnosticada com a doença, Zucato se engajou na campanha Outubro Rosa para trazer um alerta sobre a importância dos exames periódicos. Afinal, a gente já sabe, né, meninas? Quanto mais cedo a pessoa receber o diagnóstico, maior será a chance de cura.

Este ano a atriz de 45 anos une forças com a ONG Reviver da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para informar melhor as mulheres sobre os perigos da doença. A Simone contou sobre o susto que sofreu quando recebeu o diagnóstico prestes a começar um novo trabalho na televisão. "Eu desabei. Estava com um câncer tendo uma oportunidade de trabalho pela qual o ator sempre espera. Pensei na vida, claro, mas tinha realmente um foco muito voltado para a novela que viria depois. Isso me ajudou a passar com mais força por tudo. Vai ter que operar, ok. Vai ter que fazer radioterapia, ok. Tive medo porque o convênio demorou para liberar a cirurgia, o hospital. Entre a descoberta e a operação foram 27 dias. Fiquei preocupada se ía aumentar, espalhar para outros órgãos. Tive medo da morte, sim. Mas deu tudo certo”.

Mesmo com o tratamento, Simone continuou a trabalhar. Essa rotina vai continuar até completar cinco anos de acompanhamento. “Já estou curada. A doença eu deixei de ter quando fiz a retirada do tumor na cirurgia. Faço a quimioterapia para o câncer não voltar com o passar dos anos. Eu tomo comprimidos todos os dias. Além do medicamento da quimio, às vezes, tomo algum outro para os efeitos colaterais, que são poucos".

A gente sabe que quem passa pelo desafio de enfrentar o câncer de mama enfrenta muitas adversidades. Mas a atriz não se deixa vencer e mantém uma atitude positiva. E isso é muito inspirador. “Hoje podemos falar que, com o avanço da medicina, o câncer de mama é uma doença tratável e na maioria dos casos, curável. Principalmente se for diagnosticado na fase inicial. Apenas o autoexame das mamas não é o suficiente para fazer diagnóstico. E falo isso porque vejo que as mulheres ainda hoje têm medo de fazer a mamografia, falando que incomoda, que dói... e não tem como dizer que é um exame agradável de se fazer. Mas é preciso ter consciência de que quanto mais cedo for diagnosticado o câncer de mama, menor será a agressividade do tratamento e maiores serão as chances de cura".

No Brasil, são diagnosticados quase 60 mil casos de câncer de mama ao ano e, mesmo sendo uma doença tratável e curável na maioria dos casos, ainda é uma das principais causas de morte da mulher.

Simone Zucato contou que “está sempre disposta a orientar, falar, aliviar, porque que a questão do medo ainda é muito forte nas mulheres. Às vezes, elas ficam tão apavoradas de ouvir a palavra ‘câncer’ que isso bloqueia muita coisa e prejudica o prognóstico da doença. Ainda é um tabu. Quando você consegue levar esse alívio, explicar, você percebe que diminui esse medo no outro. Tento mostrar a minha experiência para ajudar um pouquinho essas mulheres”.

Inspirador, né, meninas? Por isso, é sempre bom reforçar a importância do autoexame e do acompanhamento com seu médico. Se cuidem!