Confira as chances de cursos e empregos para esta semanaDivulgação/Prefeitura do Rio

Olá, meninas!

Semana começando com muitas oportunidades de trabalho.

Ação social

A Comunidade Católica Gerando Vidas fará esta semana, mais uma ação presencial de empregos. Serão disponibilizadas 1.089 vagas temporárias no setor do varejo para início em novembro. Há chances para vendedor, promotor de cartões, operador de caixa, auxiliar de limpeza e estoquista. Os interessados devem se inscrever previamente no site www.portalemprego.com.br . Após o cadastro, os candidatos vão receber um e-mail com todas as informações necessárias, além do horário de agendamento.

Rede atacadista

Já o Assaí Atacadista está com 1.180 vagas distribuídas entre a Barra da Tijuca, Tijuca e São Gonçalo. Todas as vagas são destinadas a pessoas com deficiência e incluem oportunidades em diferentes áreas e cargos - entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem deseja iniciar o seu primeiro emprego. Os interessados em atuar nas lojas, escritórios e centros de distribuição em funcionamento devem se cadastrar no site https://assai.gupy.io/

Programa de estágio

As inscrições para o programa de estágio da Equinor estão abertas. As vagas são para a capital fluminense. Os candidatos que moram ou têm disponibilidade para mudar de cidade podem se inscrever até o dia 5 de novembro, pelo site da Eureca . A seleção será virtual. Além da previsão de formatura ser entre julho e dezembro de 2023, os interessados podem terão chances nas áreas de Compras, Iniciativas Digitais, TI e Sustentabilidade. O estágio é de segunda a sexta, das 9h às 16h, com bolsa-auxílio e benefícios.

Setor de tecnologia