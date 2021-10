Nany People será a mestre de cerimônia do MishMash, mostra de variedades artísticas no YouTube - Maringas Maciel

Publicado 22/10/2021 12:03 | Atualizado 22/10/2021 12:14

Olá, meninas!

Separei algumas dicas para vocês aproveitarem de hoje (22) até domingo (24). São muitas opções, inclusive para as crianças, afinal, ainda estamos no mês delas. Vamos lá?

Performances para a criançada

Uma das principais atrações da programação do Festival de Curitiba, o MishMash – mostra de variedades artísticas e performáticas como números de malabarismo, mágica, mímicas, circo, palhaçaria, música, entre outras vertentes –, promove espetáculo inédito, gravado no Teatro Guairinha, em Curitiba. Como forma de comemoração ao mês das crianças, o show será transmitido online, disponível até 30 de outubro pelo canal do MishMash no YouTube – Festival de Curitiba. Esta é a primeira vez que a mostra de fantasia será produzida fora da programação do maior festival de arte cênicas da América Latina, desembarcando no palco de um dos principais complexos culturais do Paraná, tendo como mestre de cerimônias a atriz e humorista Nany People.

Artistas mirins expõem em Botafogo

O centro cultural da Fundação Ceperj celebra o mês das crianças com a exposição gratuita “Pequenas meninas, Grandes talentos”, das artistas mirins Sophia Cappelli (11) e Gabi Nunes (12). As obras são fruto de uma quarentena sem foco no celular e com muita criatividade. A mostra ficará em cartaz até 10 de novembro. O espaço cultural da Fundação Ceperj fica em Botafogo, na Avenida Carlos Peixoto, 54, térreo. O horário de funcionamento é das 10h às 16h.



Virada cultural

A #ViradaSP Online21, maratona de música, artes cênicas e cultura urbana, marcada para sábado (23), terá shows especiais de Marcelo Falcão e do músico André Prando. Outro destaque é a apresentação da performance Âmago, com o bailarino Jorge Garcia, cuja gravação foi realizada em parceria com a Fundação Florestal na Pedra do Baú, cartão postal de São Bento do Sapucaí. O evento será transmitido, gratuitamente, durante 12 horas seguidas, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo seu aplicativo, disponível nas lojas Apple Store e Google Play.Os shows foram gravados no Teatro Sérgio Cardoso especialmente para a virada. a festa será comandada por Ellen Oléria e Luiz Ramalho. A programação começa ao meio-dia.

Domingueira de Halloween

No domingo (24), às 10h, a Associação Viva e Deixe Viver, organização que conta com 1,3 mil voluntários responsáveis por contar histórias em 85 hospitais do país, apresenta a "Domingueira de Histórias", evento online e gratuito, em que contadores de todo o Brasil se reúnem para alegrar e levar afeto a crianças de todas as idades. Neste mês, as histórias escolhidas trazem narrativas sobre bruxas, caveiras, sapos, lendas urbanas, morcegos, múmias, entre outros temas que lembram o Halloween, comemorado dia 31 de outubro. O acesso é gratuito, por meio do YouTube

Claudia Ohana e Juliana Knust na Barra

Em cartaz no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca, no Rio, o espetáculo "Parabéns, Sr. Presidente In Concert" – com Claudia Ohana interpretando Maria Callas e Juliana Knust (Marilyn Monroe) cumpre temporada até dezembro sempre aos sábados com duas sessões: 19 e 21h. O espetáculo narra o encontro de Maria Callas e Marilyn Monroe nos bastidores da festa do Presidente Kennedy. A história transporta a plateia para o ano de 1962. Quem nunca viu a cena clássica de Marilyn cantando Happy Birthday Mr. President? A loira fez a versão de “Parabéns pra Você”, entrar para a história. Antes dela subir ao palco, com seu vestido de sereia rosa chá, grandes artistas se apresentaram, entre eles, Maria Callas, a atração mais aplaudida da noite. O texto organiza um diálogo que expõe, ao mesmo tempo, as distâncias e as proximidades entre as duas, ressaltando a beleza do universo feminino em sua complexidade. No site , os ingressos antecipados custam R$ 50. Na bilheteria, R$ 60.

Violência questionada em espetáculo

O diretor Pedro Granato e a israelense Ruthie Osterman se juntaram para montar o espetáculo "Weapon is a Part of my Body". Apresentado ao vivo, cada um em sua respectiva cidade - Granato em São Paulo e Ruthie em Liverpool - compartilham histórias pessoais que cruzam nascimentos, guerras, mortes e conquistas. Em cena, dois artistas de teatro beirando os quarenta anos, pais de primeira viagem, questionam como a violência está atrelada às suas identidades, suas sobrevivências e conexões a um lugar. O ponto de partida foi a ideia de violência segundo o conceito do filósofo esloveno Slavoj iek, que aborda não apenas sua aparência óbvia e visível, mas também seu caráter simbólico e como toda forma de poder está profundamente conectada a ela. O espetáculo estreia em quatro sessões dias 24 e 31 de outubro e 7 e 14 de novembro, às 11h, com transmissão pelo YouTube . O acesso é gratuito. O espetáculo tem duração de 60 minutos e classificação etária de 14 anos.

