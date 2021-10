A executiva Fabi Saad é criadora do app Mulheres Positivas, que pretende impactar pelo menos 25 milhões de mulheres - Divulgação

Publicado 25/10/2021 12:45

Olá, meninas!

Vamos às chances de emprego e formação desta semana?

Desenvolvimento para as mulheres





O aplicativo oferece mais de 100 cursos de capacitação e vagas em diferentes regiões do país. Também há capacitações ministradas por mulheres parceiras que são destaque em suas atividades profissionais, como a best seller Rachel Polito, com conteúdos focados na melhoria da oratória, e a jornalista Millena Machado, âncora de TV, que ensina sobre como a comunicação assertiva pode impactar pessoas positivamente. A iniciativa também contempla um programa de mentoria intercompany, focado inicialmente no desenvolvimento de carreira de mulheres das empresas participantes. O app do Mulheres Positivas pode ser baixado O aplicativo Mulheres Positivas está no centro de uma campanha de divulgação iniciada este mês pela operadora Tim. A plataforma, fundada pela executiva Fabi Saad, busca promover o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres por meio de conteúdos multiplataforma, que incluem vagas de emprego, além de auxiliar as usuárias, no dia a dia, no cumprimento de metas e objetivos. Cerca de 40 empresas já aderiram ao projeto. A parceria vai potencializar o número de usuárias que podem baixar o aplicativo gratuitamente e terão isenção completa do tráfego de dados para assistir aos vídeos e/ou se capacitar por meio dos cursos oferecidos.O aplicativo oferece mais de 100 cursos de capacitação e vagas em diferentes regiões do país. Também há capacitações ministradas por mulheres parceiras que são destaque em suas atividades profissionais, como a best seller Rachel Polito, com conteúdos focados na melhoria da oratória, e a jornalista Millena Machado, âncora de TV, que ensina sobre como a comunicação assertiva pode impactar pessoas positivamente. A iniciativa também contempla um programa de mentoria intercompany, focado inicialmente no desenvolvimento de carreira de mulheres das empresas participantes. O app do Mulheres Positivas pode ser baixado aqui

Women On Top

Depois de lançar "Mulheres Pós 2020" em abril, Ana Paula Padrão realiza agora o Women On Top, evento ao estilo TED Talks, na próxima quarta (27), com mais de 30 mulheres presidentes de empresas e da alta liderança executiva das principais organizações do país. No palco, nomes como Juliana Azevedo, CEO da P&G, Daniela Cachich, primeira mulher a assumir uma presidência na Ambev, Jeane Tsutsui, do Fleury, única mulher entre os presidentes de companhias de capital aberto no Brasil, e Carolina Ignarra, CEO da Talento Incuir, que se tornou cadeirante aos 22 anos e já gerou mais de 7 mil empregos para PCDs.

A curadoria do evento é assinada pela jornalista e pesquisadora de economia e gênero Lia Rizzo. O WOT não contará com plateia, mas será transmitido ao vivo da Casa Petra. Inscrições gratuitas pelo site womenontop.com.br

Programa de aceleração

O Carrefour lançou um programa de aceleração de carreira para profissionais negros. É o "Talentos do Futuro 2021: Liderança Negra", que tem o objetivo de acelerar a carreira de talentos que já se encontram no mercado de trabalho, mas não assumiram cargos de liderança. É exigido o nível superior completo, mas não há restrição de idade, assim como área de formação. O programa terá duração de 18 meses, com salário inicial de R$7,5 mil. As inscrições vão até 10 de novembro.

Feirão virtual